1. Війна Росії проти України завдає втрат нашій державі, однак Москва здобула доволі скромні успіхи з огляду на початково декларовані цілі, а також платить за цей скромний результат неспівставно високу ціну. Для сподівань на припинення російської збройної агресії проти України поки немає найменших підстав. Разом з тим, російське просування на українському напрямку явно загрузло. Москві потрібно було шукати новий стратегічний простір для маневрів, щоб продемонструвати успіх перед своїми партнерами та населенням самої Росії. В Україні стало дуже тісно і витратно для цього.

Європейські країни НАТО через різні обставини є зручною вгодованою і доглянутою жертвою, на якій Росія станом на сьогодні хоче і може безкарно демонструвати свою силу. Робить це показово, ефектно і з великим задоволенням. На заможній, але безпорадній жертві Путін самостверджується в очах старших партнерів і свого населення. Це момент очевидного кремлівського успіху на тлі інших невдач. Демонстрація цього успіху необхідна для залучення підтримки партнерів і мобілізації свого населення на продовження війни. Європа зараз — чудова для цього мішень.

3. США поки демонструють відстороненість від європейських справ, цілком достатню для того, щоб Росія продовжувала безкарні домагання до "пухкенької жертви".