Найперше тому, що вона три доби поспіль виходить на вулиці проти руйнації антикорупційної реформи. І - о боги! - спроби очорнити юних мітингарів викидами позитивних блогерів та гуру владної пропаганди Наталки Мосейчук виявились невдалими.

Можна прямо констатувати, що спроба Офісу президента приручити електорат, який ще жодного разу не голосував, а то і зовсім отримав атестат зрілості під час повномасштабного вторгнення — з тріском провалилась.

Влада, яка виграла двічі вибори у 2019 за допомогою соцмереж — абсолютно в чисту програла в них у 2025 році.

Ставка зігнати всіх у сітку телеграмів і створити альтернативну реальність, де Арестович витирає шторою свій гранатомет, а Єрмак із Зеленським за допомогою штурмових гвинтівок відбивають центр Києва від ворожих окупантів, викликає лише злість і сміх. Тому свіже звільнення з посади речниці Андрія Єрмака Даші Зарівної, яка, за чутками, якраз таки й займалася роботою з потенційним юним електоратом у телеграмах і тіктоках, — виглядає аж ніяк не випадковістю. Це констатація профнепридатності та визнання, що тих, хто не дивився "Квартал" і "Сватів", Зе-влада втрачає остаточно і безповоротно.

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Тому на третю добу двіжу під стінами Театру імені Франка виникла спокуса дискредитувати мирні та цілком законні акції тих, хто або під двадцять, або за двадцять. І в гущу подій мітингів проти руйнації антикорупційної реформи та наближення до Росії випустили чи не найтоксичнішу депутатку Ради Марʼяну Безуглу.

Чорнорота політикиня з наскоку намагалась змістити акценти акції і втягнути в політичні ігри українську армію. Так, Марʼяна підняла вгору планшет із написом "Відставка Сирського". Таку вимогу на цьому протесті багато хто розцінив як відверту провокацію. Ба більше — руда провокаторка сама була серед 263 нардепів, які руйнували реформу НАБУ та САП.

На щастя, у присутніх на мітингу вистачило сил послати Безуглу геть і оперативно написати на картонках про те, що їй "пора в дурку".

Але розберімо, що тут не так? Серед російської пропаганди уже є деза, що українці збираються в низці місць буцімто для припинення війни на умовах Кремля. Утім це брехня і нічого подібного не було — наші громадяни збираються виключно проти спроб узурпації влади та порятунку Зе-гаманців.

Коли Безугла чи подібні їй приходять з повчаннями, чого треба вимагати на мітингах у влади, то треба нагадати кілька речей.

Сама Марʼяна є народною депутаткою уже понад шість років. І свою скандальну медійність здобула на тому, що була членкинею комітету з питань національної безпеки, розвідки та оборони. А отже питання, що вона зробила для того, аби умови служби в Силах оборони стали кращими. Саме ця жінка була депутаткою фракції "Слуга Народу" і могла буквально одним SMS спитати в президента, які там напрацювання щодо демобілізації та термінів служби. Здається, у нас є ціла Ставка, і ще цілий Рустем Умєров пішов на секретаря РНБО, аби курувати такі питання.

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Окремо хочеться запитати, навіщо на піку літнього наступу росіян і в критичній ситуації в Покровську Безугла прийшла вимагати відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Бо ж всі ми памʼятаємо ганебну участь цієї зеленої політикині в неетичному звільненні Валерія Залужного в лютому 2024 року. Чи варто нагадувати, що бої без правил за електоральні симпатії призвели до того, що ми втратили Авдіївку і різко посипався фронт на Донеччині? Знову хочемо втрачати боєздатні бригади й нові території?

Зараз на площах різних українських міст від сходу до заходу збираються саме за цивільне питання, яке окреслює наш стратегічний вектор на період після війни. Що це буде? Повернення до російського стійла чи повернення в нашу справжню сімʼю — Європу, яку ми творили своїми руками тисячу років тому.

Для низки молодих людей акції є першим випробуванням на звання відповідального громадянина. Ідуть старшокласники, ідуть бакалаври, які не знали за свого студентства життя без "шахедних" атак і тривог, ідуть молоді люди, які уже можуть заробити на себе і на те, щоб придбати фломастери й картонку в "Новій пошті". Дай Боже, виростуть і стануть кращими за "простих людей" із партій "Слуга Народу", які навряд чи ходили на дві минулі революції.

Я прочитала, як наближені до Банкової намагаються знецінити думку громадянського суспільства. Головна канва: "А чому не в окопах?", "А чому з картонками бігають вулицями?". Так от, у багатьох мітингарів родичі на фронті, і все, що можуть зробити ці молоді люди, то потримати тил, аби він не завалився від побажань тих очільників, які разом сплять та їдять у бункері Банкової.

Також писали про те, що люди не читають закони, і взагалі нічого ганебного ніхто не прийняв. Тільки от під тиском потужних матюків деякі депутати уже дають задню, і з абсолютним покерфейсом пишуть про те, що щось так не розібрались і взагалі "були труднощі з комунікацією".

Але найбільш улюблена маніпуляція — про якихось патріотів на західних грантах, які чомусь працюють на Москву і дестабілізують ситуацію на користь Путіна. При цьому можна знайти архівне відео Путіна за дві доби до повномасштабного вторгнення, де він нарікає на наявність НАБУ і САП. То ж хто насправді таки працює на Москву? Можливо, ті безславні депутати, які розказували про світлий день через те, що обламали нам гроші на оборонку і перспективи в ЄС?

Банкова в намаганні дискредитувати мітинги може піти далі. Повернути назад Арестовича, аби він пішов і почитав лекції, як треба правильно душити жінок. Можна послати альфа-мачо Бужанського та Колю Тищенка, які хутко розберуться з молоддю словами й ділом.

Тільки щось підказує мені, що Безугла — це єдине, що може послати в маси Банкова. Бо наша влада розуміє, що наробила дурниць і овацій не буде, скільки ти студентів "кешбеком" не годуй.

А на грамотно організовані мітинги з дотриманням законів треба ходити — то так гартується сталь і зростає відповідальний українець, а не "какаяразніца" та бидло, яке побіжить за російським паспортом.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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