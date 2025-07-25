Для мене загадка, на що розраховує оточення Зеленського і він сам, якщо з квітня 2022 року буквально всі кампанії, що провокують розломи в українському суспільстві, виходять з Офісу президента?

Невже важко зрозуміти, що це послаблює не опозицію, а загалом спроможність країни воювати і перемагати?

Ці наїзди на НАБУ та САП — не щось унікальне. І не "спочатку вони прийдуть за...".

Це "спочатку прийдуть..." відбулося ще напочатку квітня 2022, коли викинули з ефіру "Еспресо", "Прямий" та "5-й". І от під оглушливе мовчання купи світлих людей поступово дійшли до демонтажу антикорупційної інфраструктури.

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Але при цьому всьому, владна група так і не спромоглася ні переграти РФ в інформвійні навіть всередині країни, ні подолати анархію в силових та правоохоронних структурах, ні мобілізувати суспільство і економіку.

Всі зусилля ОП щодо провокування війни всіх проти всіх всередині країни призвели лише до хаосу і втрати керованості.

Суїцид і дурість в одному флаконі.

Джерело

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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