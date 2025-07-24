Володимир Зеленський, 9 липня 2019 року: "Якось нам казали, що при Зеленському долар буде по 45, буде війна, буде хаос, дивіться, нічого не сталося".

Я давно скрутив свою критику Зеленського до кухонного рівня, це називається самоцензура.

Так робить багато українців, але мародери такі самообмеження сприймають як дозвіл на реванш.

Вони просто на наших очах пишуть продовження книжки Леоніда Даниловича Кучми. Правда, під іншою назвою.

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Ми припинили нагадувати Зеленському і про долар по 45, і про війну, і про хаос, глибина та масштаб яких, зокрема, є результатом його діяльності або бездіяльності.

Крім долара по 45, війни та хаосу тоді, в сто разів проклятому 2019 році, Зеленського звинувачували, що його перемога стане причиною скасування безвізового режиму.

І хоча нині пів країні пофіг на цей безвіз, але демонтовуючи антикорупційну інфраструктуру — спільно з московською агентурою з ОПЗЖ, Зеленський робить крок аби ліквідувати безвізовий режим і для другої половини країни.

Бо ці недосконалі й часто дуже неефективні НАБУ і САП є умовою надання нам безвізу.

Про перспективу вступу в Євросоюз доведеться в принципі забути.

Ось так і виглядає цей грузинський сценарій, про який нас попереджали. Тільки замість проросійського олігарха в нас державу зжере младопутін. Думає, що проканає?