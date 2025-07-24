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OPINION

Хто виявиться правим: Кучма чи Зеленський

Олег Манчура
24 липня, 2025 четвер
10:00
Погляд

Ось так виглядає грузинський сценарій, про який нас попереджали*

Зміст

Володимир Зеленський, 9 липня 2019 року:  "Якось нам казали, що при Зеленському долар буде по 45, буде війна, буде хаос, дивіться, нічого не сталося". 

Я давно скрутив свою критику Зеленського до кухонного рівня, це називається самоцензура.

Так робить багато українців, але мародери такі самообмеження сприймають як дозвіл на реванш. 

Вони просто на наших очах пишуть продовження книжки Леоніда Даниловича Кучми. Правда, під іншою назвою. 

"Україна — це Росія". 

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Ми припинили нагадувати Зеленському і про долар по 45, і про війну, і про хаос, глибина та масштаб яких, зокрема, є результатом його діяльності або бездіяльності. 

Крім долара по 45, війни та хаосу тоді, в сто разів проклятому 2019 році,  Зеленського звинувачували, що його перемога стане причиною скасування безвізового режиму. 

І хоча нині пів країні пофіг на цей безвіз, але демонтовуючи антикорупційну інфраструктуру — спільно з московською агентурою з ОПЗЖ, Зеленський робить крок аби ліквідувати безвізовий режим і для другої половини країни

Бо ці недосконалі й часто дуже неефективні НАБУ і САП є умовою надання нам безвізу. 

Про перспективу вступу в Євросоюз доведеться в принципі забути. 

Ось так і виглядає цей грузинський сценарій, про який нас попереджали. Тільки замість проросійського олігарха в нас державу зжере младопутін. Думає, що проканає? 

Хто ж виявиться правим? Леонід Кучма, який сказав, що Україна — не Росія, чи Володимир Зеленський, який каже, що Україна — це Росія.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Грузія
політика
Володимир Путін
корупція в Україні
Володимир Зеленський
євроінтеграція
Леонід Кучма
історія України
Війна з Росією
НАБУ
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