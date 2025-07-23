Утім президент вибрав свій шлях, і він не принесе йому ані мемуарів, ані вишитих бісером ікон, але намертво затаврує дивовижною схожістю з Віктором Януковичем.

Руйнація антикорупційної реформи стала шоком для мільйонів українців, які викурювали таких же "кручу-верчу" палаючими шинами в Революцію Гідності. Євроінтеграція без зайвих "але" мала стати винагородою за багаторічні страждання у війні. За кров, піт і сльози. Врешті за юність цілого покоління, яку зжерли втрата рідного дому, похоронки та довгі пошуки рідних серед зниклих безвісти.

Володимир Зеленський та його соратники по розуму, які хутко зруйнували незалежність НАБУ та САП, не просто забрали головну післявоєнну мрію на мінімальну справедливість і деяку сатисфакцію. Вони показали, що відірвались від землі й зовсім не розуміють свій народ. Хто працював у стінах Банкової, кажуть, що тамтешні балдахіни та мармур за тривалої каденції можуть перетворити тебе на бронзову статую.

Тож мусимо констатувати, що Зеленський із веселого хлопця з хот-догом у роті перетворився на самодержця.

Так людина, яка подавала шанси на лідера вільного світу у 2022-му, вирішила грати по приколу заради збереження влади та недоторканності свого оточення. Хоча спочатку він мав фантастичний кредит довіри і суспільну угоду про те, що "критика не на часі". Вимоги були прості: довести країну до максимально комфортного завершення війни, не лізти брудними руками у справи військових та не гратись у сумнівні політичні ігри.

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Попри те що під стінами Банкової був перший притомний мітинг з початку війни, його не зупинили ані плакати, ані лозунги "Зелю — геть!". Уночі Зеленський підписав скандальний закон, а далі видав відео про те, як героїчно побороли проросійських агентів всередині НАБУ.

Тож хто сумнівався, мовляв, пан президент не знав чи недочув, які правки внесли в законопроєкт 12414, той просто любить локшину на вухах.

Адже початково це ноу-хау мало спростити життя близьких зниклих безвісти та вбитих на прифронтових територіях українців. Жодного стосунку до антикорупційних органів документ не мав. І коли комітет підіймав руки за руйнацію наших перспектив для всіх, все відбувалось абияк. Першого заступника голови комітету Андрія Осадчука та очільника профільного підкомітету й автора законопроєкту Олександра Бакумова про засідання не попередили.

Окремо розглянемо ще один чутливий момент. У нас на фронті триває літній наступ росіян. Ворог вбиває людей навіть у тилових містах — Чернівцях та Івано-Франківську, які стереотипно вважались настільки глибоким тилом, що містяни уже давно перестали звертати увагу на тривоги. Генштаб пише, що активні бої відбуваються на Донеччині, особливо в районі Покровська, Лимана та Новопавлівки. Отже, росіяни націлені використати 50 днів, подарованих Трампом, аби досягнути стратегічної цілі — урвати якнайбільше від Донецької області й піти на переговори зі здобутком: "освободили Донбасс от всего".

Але що робить наша влада?

Шукає наболілі антидронові рішення? Звертає увагу на повідомлення бундесверу, що найближчим часом Росія може запускати й по 2 тисячі дронів на добу? Можливо, є якась притомна реакція на заяву головного розвідника Кирила Буданова про те, як Росія переозброюватиметься на 1,1 трильйона доларів?

Та ні, зате у верховного головнокомандувача є купа енергії та креативу, щоб організовувати демонтаж антикорупційної реформи — ключової для безвізу. А далі можна увімкнути мережу ручних телеграмканалів і видати думку про те, що нам просто здалось. І ніяких ароматів диктатури в повітрі не відчувається — це просто "соросята", Хантер Байден і купка грантожерів.

Тому всі ці одіозні зміни точно не придумали депутати-ноунейми. Це була ідея Банкової. Бо ж всі ми памʼятаємо, як довго Зеленський підписував закон про заборону книжок із Росії або цілий рік зволікав зі зменшенням призовного віку з 27 до 25 років.

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Володимир Зеленський ще має шанси увійти в історію, а не вляпатись у неї з розгону. Чисто по-людськи мені б не хотілось, аби він став сусідом одіозних втікачів а-ля Янукович та Азаров з Царьовим, які виконують ролі потішних хохлів на службі Кремля.

Нашим головним ворогом була і є російська агресія. Всі очільники Кремля мріють задушити нас як не геноцидами, то просто повільною асиміляцією на росіян, де корупційні газові гроші, опудала упоротих лисів замість притомних медіа та утиски демократії — те, що треба для утвердження Государя.

Вся юність і молодість Володимира Зеленського минала на московських заробітках, де треба було показати себе своїм і розважити російського серйозного дядю. Саме тому він ніколи не зрозуміє, що пішло не так, коли й телеграм наче схвачений, і інстаблогерки Шаманська, Алхім та Раміна просувають повістку Банкової, а ця нова молодь, яка виросла уже за Зеленського, малює дуже некомпліментарні плакати на картонці з сусідньої "Нової пошти".

Тож чи ви гребемо ми?

Абсолютно так. Але ціною крові, поту і сліз. Адже самодержці по приколу не знають свій народ і не хочуть чути його потреб.

У такі моменти розумієш, чому українським президентам не варто давати більше одного терміну. Адже мармур Банкової на мізки тисне — і починає видаватись, що ти вершитель доль людських, а не обраний на посаду на демократичних виборах "кандидат із народу".

На минулому Книжковому арсеналі президент і перша леді Олена Зеленська купили книжку "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі". Пора читати це одне одному вечорами — аби в істориків не було ще одного кейсу для дослідження.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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