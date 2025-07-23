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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Жодні чорнила не здатні перекреслити кров

23 липня, 2025 середа
10:01
Погляд

Здається, що в парламенті 263 людини забули, чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну

Зміст

1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти скасування асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів — НАБУ та САП. Гасло асоціації з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії. 

Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.

2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцеве взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І  Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз — гарантія збереження проєвропейського курсу. 

Щоб ці зміни стали можливими за роки АТО — ООС на війні загинули тисячі людей.

3. У 2022-му році Росія атакувала всю Україну, і відкрито оголосила, що збирається змінити владу, щоб поставити свою — проросійську, тобто щоб Україна не мала асоціації з ЄС, а мала царя у Москві. 

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У цій війні загинуло значно понад сто тисяч людей, і люди гинуть щодня. Гинуть за свободу, за державу, за європейський вибір.

І в цей час у Верховній Раді 263 депутати, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної зрадником Медведчуком яка завжди відкрито виступала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс, проголосували за обмеження повноважень НАБУ та САП, тобто за підрив антикорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС. Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє" олігарха Палиці. 

Виникає питання — на чиєму боці виступають ці 263 у війні? 

Чи усвідомлюють наслідки від диверсії з підриву стосунків з Європейським союзом? 

Якщо закон набере чинності, ці 263 увійдуть в історію як і ті кнопкодави, які голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня 2014 року.  І наслідки для цих кнопкодавів та для цього закону будуть однакові. 

Сподіваюсь, що розум виявиться сильніше, і закон проти НАБУ не набуде чинності, і наші зобов'язання перед Євросоюзом не будуть знищені.

Жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалась ця страшна війна.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
корупція в Україні
Юрій Бутусов
Війна з Росією
НАБУ
АТО
Революція Гідності
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