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OPINION

Влада вимагає не заважати їй красти

Микола Княжицький
22 липня, 2025 вiвторок
16:04
Погляд

Справді незалежні антикорупційні органи розглядалися як інструмент

Зміст

З їхньою допомогою Україна, зі слабкої країни з авторитарними практиками, має перетворитися у сильну, демократичну, правову державу. 

Саме тому, після Майдану 2014 року, наші партнери з ЄС та США багато вклали в розбудову  системної боротьби з корупцією. Вони, як і більшість українців, бачили в корупції ключову проблему, яка перешкоджає Україні стати по-справжньому незалежною. Ми всі хотіли бачити Україну вільною від корупції, а незалежні антикорупційні органи давали нам такий шанс.

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Сьогоднішнє голосування цього шансу позбавляє. 

Фактично парламент поставив власні інтереси вище інтересів суспільства. В умовах важкої, виснажливої війни, світоглядний розрив між суспільством та владною верхівкою несе очевидні ризики. Ми не можемо боротися проти Росії, одночасно будуючи у себе Росію в мініатюрі. 

Сьогодні країна, яка воює, зіткнулася з країною, влада якої вимагає — не заважати їй красти.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
політика
Європа
корупція в Україні
США
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