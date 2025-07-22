Влада вимагає не заважати їй красти
Справді незалежні антикорупційні органи розглядалися як інструмент
З їхньою допомогою Україна, зі слабкої країни з авторитарними практиками, має перетворитися у сильну, демократичну, правову державу.
Саме тому, після Майдану 2014 року, наші партнери з ЄС та США багато вклали в розбудову системної боротьби з корупцією. Вони, як і більшість українців, бачили в корупції ключову проблему, яка перешкоджає Україні стати по-справжньому незалежною. Ми всі хотіли бачити Україну вільною від корупції, а незалежні антикорупційні органи давали нам такий шанс.
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Сьогоднішнє голосування цього шансу позбавляє.
Фактично парламент поставив власні інтереси вище інтересів суспільства. В умовах важкої, виснажливої війни, світоглядний розрив між суспільством та владною верхівкою несе очевидні ризики. Ми не можемо боротися проти Росії, одночасно будуючи у себе Росію в мініатюрі.
Сьогодні країна, яка воює, зіткнулася з країною, влада якої вимагає — не заважати їй красти.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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