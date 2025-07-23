Якщо коротко, то

- Ми знаємо, як в умовах війни наша країна залежить від допомоги наших союзників.

- Оскільки наші союзники — це демократичні держави, то їхні рішення щодо підтримки України мають враховувати суспільні настрої у відповідних країнах, погляди та думки громадян цих країн. Уряди країн-партнерів не можуть це ігнорувати.

- Росіяни це знають і активно використовують. Тому Україну часто намагаються представити як слабку, корумповану країну, яка не гідна підтримки ресурсами німецьких, британських або американських платників податків.

Буквально: "Не фінансуйте Україну, бо там корупціонери вашу допомогу розкрадуть, а зібрані з французів кошти Франція побачить лише на Лазурному узбережжі в "майбахах" з українськими номерами".

- У такій ситуації Україна всіма силами та засобами мала б демонструвати, як сильно обманює російська пропаганда, що в Україні є правосуддя, і суди забезпечують справедливість і захист інвестицій. Правоохоронні органи охороняють право. Чиновники добросовісно виконують свою роботу...

- Натомість, ми в цій ситуації вирішили показати абсолютно протилежне: єдиний, хоч і "вітринний", незалежний антикорупційний орган перетворили у звичайний райвідділ. Читайте також: Влада вимагає не заважати їй красти Влада публічно виступила проти незалежності НАБУ. Лідер опозиції перебуває під санкціями лише через те, що він опозиціонер. Телеканали вимикаються з ефіру. Іноземні інвестори під тиском і скаржаться, що влада не дає працювати.

- Як наслідок, без якоїсь очевидної причини, влада створила кризу, в якій на кону опинилася допомога від наших союзників. І коли в російському телеграмі будуть проштовхувати тезу: "Ти не повинен воювати за корупціонерів, дивись, що вони зробили з НАБУ", якими аргументами наші відділи стратегічних комунікацій будуть це спростовувати ?

- До НАБУ можна ставитись по-різному. Можна казати про їхню некваліфіковану діяльність, низьку ефективність, зловживання тощо. Зрештою, хтось скаже, що СБУ поводиться з НАБУ рівно так само, як саме НАБУ поводиться зі своїми фігурантами. Фактично вони отримують удар системи, яку самі ж будували. Але те, що такий крок реально шкодить державі, ще й ставить під ризик підтримку з боку західних демократій, — це явна ознака злочинної безвідповідальності.