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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Вони будують диктатуру, яка нікому у світі не потрібна

Микола Княжицький
23 липня, 2025 середа
08:00
Погляд

Спробуємо розібрати ризики рішення про НАБУ без зайвих емоцій

Зміст

Якщо коротко, то

-  Ми знаємо, як в умовах війни наша країна залежить від допомоги наших союзників.

-  Оскільки наші союзники — це демократичні держави, то їхні рішення щодо підтримки України мають враховувати суспільні настрої у відповідних країнах, погляди та думки громадян цих країн. Уряди країн-партнерів не можуть це ігнорувати.

-  Росіяни це знають і активно використовують. Тому Україну часто намагаються представити як слабку, корумповану країну, яка не гідна підтримки ресурсами німецьких, британських або американських платників податків.

Буквально: "Не фінансуйте Україну, бо там корупціонери вашу допомогу розкрадуть, а зібрані з французів кошти Франція побачить лише на Лазурному узбережжі в "майбахах" з українськими номерами".

-  У такій ситуації Україна всіма силами та засобами мала б демонструвати, як сильно обманює російська пропаганда, що в Україні є правосуддя, і суди забезпечують справедливість і захист інвестицій. Правоохоронні органи охороняють право. Чиновники добросовісно виконують свою роботу...

-  Натомість, ми в цій ситуації вирішили показати абсолютно протилежне: єдиний, хоч і "вітринний", незалежний антикорупційний орган перетворили у звичайний райвідділ. 

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Влада публічно виступила проти незалежності НАБУ. Лідер опозиції перебуває під санкціями лише через те, що він опозиціонер. Телеканали вимикаються з ефіру. Іноземні інвестори під тиском і скаржаться, що влада не дає працювати.

-  Як наслідок, без якоїсь очевидної причини, влада створила кризу, в якій на кону опинилася допомога від наших союзників. І коли в російському телеграмі будуть проштовхувати тезу: "Ти не повинен воювати за корупціонерів, дивись, що вони зробили з НАБУ", якими аргументами наші відділи стратегічних комунікацій будуть це спростовувати ?

-  До НАБУ можна ставитись по-різному. Можна казати про їхню некваліфіковану діяльність, низьку ефективність, зловживання тощо. Зрештою, хтось скаже, що СБУ поводиться з НАБУ рівно так само, як саме НАБУ поводиться зі своїми фігурантами. Фактично вони отримують удар системи, яку самі ж будували. Але те, що такий крок реально шкодить державі, ще й ставить під ризик підтримку з боку західних демократій, — це явна ознака злочинної безвідповідальності.

Вони не просто будують диктатуру — вони будують диктатуру, яка нікому у світі не потрібна.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
Захід
Війна з Росією
НАБУ
допомога Україні
пропаганда
зброя для України
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