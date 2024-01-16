Провокація проти Ніколова. Офіс президента в темі?
Цей ідіотизм не є смішним. Мені теж спочатку влаштували провокацію перед будинком, а потім його спалили
Офіс президента влаштував ідіотську провокацію проти Юрія Ніколова. Вчора ввечері якісь чуваки ломилися йому у двері, які потім обклеїли написами "Йди воювати" тощо.
Чому я думаю, що це ОП? Бо через 15 хвилин після провокації інформація про неї зʼявилася на придворній телеграм-помийці ОП.
ОП може дуже легко спростувати це припущення — достатньо затримати провокаторів, а через них — організаторів і замовників.
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Цей ідіотизм не є смішним. Мені теж спочатку влаштували провокацію перед будинком, а потім його спалили (дивом — не разом з батьками).
До речі, коли у квартиру до Юри ломилися, то там була лише літня хвора мама.
Мені видається, що ця провокація є частиною ширших зусиль Офісу президента щодо нейтралізації неугодних: від кейсів проти окремих людей, до законодавчих ініціатив.
В мене порада ОП — зупиніться негайно. От прямо зараз. Своїми діями ви даєте ворогам залізобетонні аргументи проти західної допомоги Україні.
Одна історія, коли з Путіним воює демократична влада. Зовсім інша - коли з Банкової керують атаками на журналістів-розслідувачів і громадський сектор.
Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.
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