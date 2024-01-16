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OPINION

Хто набирав "кадри" в СБУ часів Баканова

Тетяна Ніколаєнко
16 січня, 2024 вiвторок
10:05
Погляд Тетяна Ніколаєнко

Як ви думаєте, що є спільного у справах про вивезення ільменіту в Росію, про розкрадання підприємств Фонду держмайна, справі про держзраду і в найвідомішому контракті про непостачання зброї? Там всюди спливає одне прізвище — Олександр Беляєв

Пам'ятаєте, в жовтні з'явилася заява звинуваченого у держзраді Кулініча про свояка Баканова Олександра Беляєва, якого, виявляється, готували до переговорів із Шойгу.

На флешці Кулініча були матеріали про Єрмака, Маркарову, Шмигаля, але він якогось біса вибрав нікому не зрозумілого персонажа. Кулініч так і не зміг мені пояснити свій вибір на останньому засіданні суду, яке було відкритим.

Тому довелося пошукати. 2,5 місяця. Перші результати ґуґла були "обнадійливими":

  • п'яна гулянка на озері Свитязь мужиків, які вирішили відпочити без трусів. В головних ролях Беляєв, син колишнього голови СБУ і працівник одного вугільного підприємства, близький до Прутніка з команди Януковича;
  • відеоодкровення його бізнес-партнера Лазутіна: "Є в мене партнер. Саша Беляєв. Він уже есбеушників "обілетив" на я є**ть яку суму. Ваня вирішує тільки через Першого. Хто б тобі що не п****в. Вирішує Перший і Серьога Шефір", - розповідає Лазутін.
  • розповідь бізнесмена Ігоря Тинного, як компанія Беляєва і Баканова в нього рейдерила ГЕС, а потім організувала два десятки кримінальних проваджень.

Так от — це все квіточки.

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Беляєв був бізнес-партнером Зеленського. Не тому, що вони з Лазутіним називали себе першими спонсорами "Кварталу". Ні. Його дружина була акціонером однієї з найбільших компаній "Кварталу" — ТОВ "Ретин".

Після обрання Зеленського президентом люди в погонах принесли на Банкову течку, де повідомлялося про польоти Беляєва в Москву і про поїздки там у машинах, на номерах, які не б’ються. При чому цю інформацію вони отримали від західних джерел.

А проте добра половина джерел видання стверджує, що Беляєв і далі мав вплив на кадрові призначення в СБУ. Решта, включаючи Баканова, це, звісно, заперечує.

Коли автор випустила текст про Кулініча, то один з високопосадових правоохоронців того часу надіслав таке повідомлення: "Я прізвище Беляєва дізнався у 2019-му. Він і Радченко-молодший сиділи в бекофісі й набирали СБУ для лейтенанта. Одного цікавив компромат, іншого — бабки".

Чинні силовики в одну душу розповідають, що Банкова давно відшила афериста Беляєва.

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Може, і відшила. Але є нюанс — найцікавіше, з ким зараз веде бізнес Беляєв. Якщо коротко, то це найбільше заслуговує слова мафія, яка до того ж постачала товар для виробництва зброї Росії. І оскільки ніхто з неї не сів, бо, кажись, точно довелося б саджати мінімум ще й Шефіра, то є великий сумнів у щирості "відшиву".

P.S. Один із партнерів Беляєва якогось фіга представляється агентом ГУР. Кирило Олексійович, вам що - Трубіцина з Шевченком мало? Зробіть із цим щось.

P.P.S. Оскільки акаунт Беляєва закритий, то я 2 місяці вивчала сторінки його доньок. Типова dolce vita. Але було дуже смішно, що після того, як я попросила про один коментар, ці сторінки також були раптово закриті. А жаль, там такі лайкальщики прикольні сиділи — Ларін із СТЕ, Альперін, Медяник...

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

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