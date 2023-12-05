Ніщо мене так не добиває, як нерозуміння природи речей. З усієї соціології, яку зараз всі читають і постять, мене найбільше бісить навіть не готовність голосувати за вигадані партії (списку яких ви в очі не бачили, й не знаєте, хто там буде і чи взагалі вони будуть). Ні я просто в а***(себто Аліса в диво-краї) від того, що люди вважають найбільшими корупціонерами депутатів, а винними в корупції — антикорупційні органи.

Ну так, Арістов полетів на Мальдіви й це найвища корупція. Вся сума хабаря у справі депутатки Марченко - 11 тисяч доларів. Для порівняння — маржа в контракті Львівського арсеналу тільки по одному виду боєприпасів - 126 мільйонів… гривень. 126 000 000. Це якщо порівняти з найближчою найвищою ціною. А так, то буде навіть більше. Це результат діяльності нікому невідомих людей.

Останній хабар, за який взяли 4 суддів, - 36 тисяч доларів. Тим часом нікому невідома чеська EPI Group - у 2020 році отримала 472,89 тисячі євро з продажу ільменіту, який брала в української державної компанії за заниженою ціною. Нікому не цікава та фірма, і як грабували бюджет, от тільки той ільменіт цілком імовірно пішов на фарби для ракет, які в нас летять.

Читайте також: ФСБ у рясах і... агностик Мотовиловець

Корупція значно складніша, ніж маєтки та годинники. А ми в погоні за ними забуваємо, що головне не фігурант, а схема.

Просто все це неможливо пояснити в трьох реченнях на анонімному телеграмі. Особливо, якщо за це ніхто не платив.

А от те, що телеграми, невідомі блогери з ютуб і телемарафон перетворюють населення країни на овочі, на жаль, факт

Місяць тому мені тільки лінивий не переслав відео такого собі Лео Вайнстайна. Дід, з джерелами в Пентагоні (від создатєлєй тєлєг "наші джерела в Кремлі") розказував, як українська влада ледь не добровільно передає зброю Росії. В момент, коли дід, не кліпнувши оком, заніс людям у вуха, що на кордон з Україною були готові привезти 40 тисяч градів для оглядин, я тихо сповзла з дивана і ще хвилин 20 точно не вставала від сміху. Почнемо з дрібного, гради зараз знайти, це як справжню шоколадку на початку 90-х. По-друге, ідея повезти 40 тисяч градів на оглядини в іншу країну може прийти лише в 6 палаті психіатрички, й обовʼязково Наполеону. Не менше. Але мені прислали цей чос дуже розумні люди, бо там були прізвища колишнього заступника міністра оборони Шарапова і колишнього заступника голови СБУ Сандурського. Впевнена, прізвища там були не випадково. Росіяни знають, як це робити.

Читайте також: Влада хоче "пульт управління інтернетом"?

Навіщо витрачати навіть шахеди, якщо можна виграти інформаційно. Особливо, якщо ми самі добровільно пішли в самознищення і носимо хмиз на полумʼя.

Там пару днів тому вийшла стаття про Путіна, який перемагає у війні. Так, він перемагає. Найперше, інформаційній. Тому що наша влада, а слідом за нею і ми, зайняті геть не тим.

Нас цікавить не саміт ЄС, не як вигравати війну при браку боєприпасів, не навіть те, як розрулити конфлікт з Польщею, а вибори, які в принципі можуть не відбутись. Якщо все так і йтиме далі.

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.