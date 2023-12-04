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OPINION

ФСБ у рясах і... агностик Мотовиловець

Ірина Федорів
4 грудня, 2023 понедiлок
12:00
Погляд Ірина Федорів

Це ще одна казкова історія, до якої я вагаюся, який епіграф підібрати: "Підпис здєсь і підпис здєсь" чи "Це ж було вже!"

От який з цих двох обрати? Отже, що знову сталося? На Андрія традиційно були ворожіння. І от маємо результати...

Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець написав листа Руслану Стефанчуку, і цього разу він відкликає свій підпис під зверненням, яке підписав з нардепами Артемом Культенком і Ко.

На тому папірці вони просили звернутися до Венеційської комісії із законопроєктом від Кабінету Міністрів України, який спрямований проти московських попів. Всі розуміють, "нахіба" це треба. Гальмується все, що блокує роботу ФСБ в рясах. Скоро на третій рік повномасштабної війни заходимо... Для того, щоб запустити процес були покладені титанічні зусилля.

Ну, з Культенком, Бужанським все було зрозуміло, у суспільства були питання до депутата, який бере участь як представник СН у погоджувальних радах — до Мотовиловця. Про це писала і я, і Лівий Берег, ми говорили про це в етері на Радіо NV, про це писали колеги з інших ЗМІ... Словом, були буремні вихідні.

Знаю точно, що колеги "Мото" (так його називають свої) зі "Слуги народу" були обурені його зверненням — найважливіший бій за цінність — це той, який є всередині команди. І це, направду, треба цінувати. Тож цінуємо.

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І от всі ці зусилля дали результат: Мотовиловець відкликає свій підпис. І могли б ми всі порадіти. Текст того, хто перше робить, а потім думає — феєричний:

"У зв'язку з тим, що моє завдання — це формування порядку денного сесії Верховної Ради України IX скликання, хочу й надалі залишатися неупередженим і незалежним у своїх поглядах. Дуже важливо, аби на мою позицію не впливали жодні звернення. Окремо наголошую на тому, що моя точка зору залишається незмінною: я залишаюся агностиком", - пише Мотовиловець.

Але є серйозне питання до світогляду Мотовиловця, і його треба обговорити саме зараз — до засідання політради.

Це типова безвідповідальна поведінка Мотовиловця: робити помилки, пізно усвідомлювати, а далі розрулюють ситуацію всі, тільки не він.

Так у 2021 році було тоді, коли він лобіював схему Київщини, яка була треба дерибанникам Біличанського лісу. Далі він, як оце з ФСБ у рясах, усвідомив, що зробив. Рішення облради назвав ганебним, пообіцяв, що облрада переголосує. Цього не сталося. Рішення заблокували консерви Дубінського, і ми всі разом з Офісом Генерального прокурора, Міндовкілля, Святошинським лісопарковим господарством НПП Голосіївський ходимо в суди, й вже справа у Верховному Суді. На засідання у справі ходили Роман Грищук та Анна Бондар. А де був і є в цьому процесі Мотовиловець, який наробив чудес?

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Тому: Це ж було уже! (с)

За два роки знаючи, хто "консерви" Дубінського в облраді, Мотовиловець як голова осередку "Слуг" не зробив нічого, щоб їх відкликати. Почав рухатися тільки зараз, коли Дубінський потрапив у СІЗО. Це говорить про якість його лідерства, візійність і цінності. Рятує себе після ганебного підпису під зверненням щодо звернення на Венеційську комісію.

Тому: Це ж було уже! (с)

Мотовиловець як керівник обласного осередку "Слуг" написав листа на свою фракцію в одній з місцевих рад Київщини на офіційному бланку. Просив, щоб голосували за секретаря з "Нових облич" - політичний проєкт, з яким партнерився Дубінський. Тобто знову голова осередку, замість того, щоб поговорити з колегами, не ганьбитися на всю країну, взяв до рук офіційний бланк з брендом партії та скористався своїм підписом.

Тому: Підпис здесь і підпис здесь (с)

Чому право підпису і бланк видаються людям, які не мислять візійно?

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Я не думаю, що Мотовиловець — корупціонер. Він просто недалекоглядна людина, яка має відповідальну посаду і не може впоратися з елементарним. Не дослухається до порад, рекомендацій. Хто йому не подобається — він того банить. Створює собі світ "рожевих поні" і прекрасно живе в ньому.

А коли приходить розуміння, починає роботу над помилками — робить якусь заяву і все. Але від цього у розвитку програє область. Ми всі замість того, щоб розвивати регіон, бігаємо і рятуємо роками ситуацію.

І раз вже буде засідати політрада і знімати з голови Олену Шуляк, відкликати консерви Дубінського — треба робити ревізію роботи партійних осередків. Київщина — складна область. Сюди треба ставити людину з "яйцями". Це може бути жінка, чоловік — байдуже. Гендер не має значення. Єдине, щоб мала "яйця" й цінності.

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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