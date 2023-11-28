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OPINION

Новорічна історія про секрети реформи держслужби

Ірина Федорів
28 листопада, 2023 вiвторок
14:57
Погляд Ірина Федорів

Наші європейські партнери давно нам кажуть: зробіть так, щоб у держслужбовців оклад був 70%, а премія — не більше 30%. Зараз у нас може бути так: оклад копійки — премії захмарні

Що з цим не так? Виникає дика залежність від рішення керівника: неугодні не отримуватимуть премії й сидітимуть на голому окладі, можуть так і до звільнення доводити. Це завжди зона для маніпуляцій і корупційних ризиків. Працівники мають бути впевнені, що є тверда сума, яка гарантовано в них є щомісяця.

Я категорично проти популізму і за те, щоб держслужбовці отримували гідні оклади за свою працю. Їх робота дуже важлива, як і робота депутатів всіх рівнів. Але коли ми щось реформуємо, то це має бут комплекс дій.

Що і як ми реформували?

  • 70/30 ввели, для всіх, але це не стосується Апарату Верховної Ради. Тут мали б прийняти законопроєкт "Про парламентську службу", але не склалося.
  • Бюджет-24 прийняли, але досі нема класифікатора посад і на кінець року всі в очікуванні нових окладів змінюють штатки - наввипередки. Чекають на документи від уряду.
  • Урядовий законопроєкт про зміни до закону "Про держслужбу"(8222), який має запровадити єдині підходи до оплати праці держслужбовців, — застряг між першим і другим читанням.

Несемось!

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Які наслідки?

Зараз відбуваються чудеса зі штатними розкладами. І це не в одній бюджетній установі.

  • Додаємо відділи, нові керівники;
  • більше відділів — більше управлінь (ще більше керівників);
  • більше управлінь — більше департаментів (over до і більше керівників).

Дивилася запис пленуму Верховного Суду, як виявилося, дуже цікаво у них там, не гірше, ніж у парламенті. Це тепер одна з моїх улюблених установ. Я б сказала рідна. Раніше я помилково думала, що світ суддів дуже скучний і гнітючий. А тут буває часто не сумно. 

Для розуміння: торік у Верховному Суді скоротили кількість посад. Порівнювали з апаратом Верховної Ради й визначили, що високий рівень забюрократизованості. Скорочення зекономило державі немало коштів. Війна у нас. Тому тут подякуємо за економію тим, хто вирішив економити.

Зараз штат залишився на тому ж рівні, але штатку формували за вищезазначеним принципом.

Суддя Пророк пропонував відкласти питання штатки й довивчити. Його не послухали. Ну, не слухати Пророка — тут це помилка. Пророк. До речі, цей суддя мав активну позицію, коли мова йшла про російський паспорт одного з суддів. І от ціннісних громадян завжди видно у кожному секторі.

Було помітно, що низка суддів теж наголошують на тому, що слід розібратися зі штаткою і мати більше часу. Про це сказав, до прикладу, суддя Пільков на пленумі, і я бачила пост судді Кібенко.

Як сказала мені одна дуже мудра людина, яку я тут не згадую: "Уже скоро дійде до того, що всі будуть керівниками, й не можна буде вже нікого кудись послати".

Факт.

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Але, щоб не подумали, що з Верховним Судом щось не так, тут треба наголосити, що це не їх вина, але їх проблема. Це так неспланована політика держави почала замість реформування деформувати сектор держслужби.

Якщо вони не підуть на такі зміни — вони поставлять під удар свій апарат. А де потім брати людей? Тобто по суті Верховний Суд робить те саме, що і народні депутати з апаратом Верховної Ради — захищають своїх.

Інші бюджетні установи можуть вчиняти так само, бо ніхто не має визначеності, які будуть оклади та що на них чекає. Хто не зробить фокуси зі штатками — може втратити своїх працівників, які підуть туди, де ці фокуси встигли провести.

Мінфін обіцяє контролювати, щоб не вийшли за рамки бюджету.

Ну, європейським партнерам скажуть, що ми ввели 70/30. А штатки вже ж вони так достеменно вивчати не будуть...

Тут би треба синергії й від уряду, і від НАДСу, і від парламенту. Але її поки нема... Тому маємо новорічні перегони зі штатками.

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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