Ще ми морально не відійшли від листа на бланку із підписом заступника голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Андрія Мотовиловця, який дав наказ фракції партії влади в місцевій раді голосувати в місцевій раді за секретаря "Нових облич", як знову черговий камінгаут…

Військова адміністрація Київщини дала завдання районним військовим адміністраціям зробити політичні паспорти громад. Це роблять, як правило, перед виборами.

Приготуйтеся усвідомлювати дуже дивні речі. Це лонгрід, але він буде того вартий.

Що таке політичний паспорт?

Це неофіційний документ, який дає розуміння, скільки виборців у громаді, який їхній вік, де вони працюють, скільки ВПО, яка з ними є взаємодія і т. д. Але найцікавіший компонент - це хто мер, хто депутати, в кого більшість. Хто може бути кандидатом від опозиції, хто від влади. Хто неформальні лідери думок, які можуть формувати поле.

Цікаво, я в цих паспортах Київщини є? Як нема, даю підказку, — можна додати. (Поки не приєднаєте Коцюбинське до Києва, я дуже інтенсивно присвячуватиму час тому, що відбувається в моєму регіоні, бо це зона моєї відповідальності як громадянина України. Тут сформована мною і моєю громадою влада = наша зона відповідальності.)

Повертаючись до політичного паспорта. Треба максимум даних, щоб політтехнологи перед виборами спланували, з ким і як працюють, які слогани для населення готують тощо. Інформацію оновлюють перед виборами, бо застаріла інформація "не працює" так якісно.

Найабсурдніше питання з таблички, яку розіслали військові адміністрації місцевим радам: чи лояльний мер до влади? Це конкретна штанга.

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Методології, як визначити лояльність нема. Ну, принаймні я її не бачила. Пробую пофантазувати. Як це маємо рахувати?

Портрет зеленського на столі + 1 бал;

портрет Зеленського на стіні + 1 бал;

якщо приїхав голова ВЦА, зібрані всі бюдждетники (+1 бонусний бал за кожен збір під час приїзду);

якщо під час виступу мер згадав Зеленський позитивно +1 бал;

є новини на сайті позитивні про роботу центральної влади та ВЦА + 1 бал.

Як мають визначити цю лояльність? Яка методологія? Облизати палець і підняти вгору і чекати вітру? Абсурд.

Це при тому, що поки влада є — мери поводиться по-одному, влада змінюється і поведінка мерів змінюється. Дивіться на мера Бучі Федорука — так він, як Лукашенко, править і пережив вже по суті всіх президентів і змінив не один політичний проєкт. А зараз ексриг Толя - "Слуга народу"! Міряєте лояльність? Наївні.

Мери це найсерйозніші довгожителі політичної системи. Вони переграють будь-яку центральну владу. Доведено даними. Чому? Бо вони сіли на ресурси громад і вибудовують команди, щоб ці ресурси не втратити, а не ліплять якісь беззмістовні документи... Звісно, що вибудуватися в громаді, це не вибудуватися в державі...

Але ж і ресурси різні на місцях і в центру? Просто, коли ти маєш владу в країні, ти думаєш, що це назавжди... І так думає кожен, хто прийшов... І це розслабляє.

Той, хто не займається партійним будівництвом, не має лояльних команд. Такі паспорти, де дані зі стелі намальовані за добу, — це фікція і самодурство.

Нереально створити політичний паспорт за такий час. Усвідомлюємо це. Цей паспорт може формуватися кілька місяців, це якщо дуже якісно працювати команді штабу і збирати дані, щоб далі планувати кампанії. Тобто, по суті, в області по вертикалі відбувається якийсь "стаханівський рух". Від такого збору даних навіть технологам не буде жодної користі, а репутаційні ризики вже є.

І тут треба розглянути ще один паралельний процес — законодавчий. Народний депутат Павліш подав проєкт, який може вплинути на незалежність Великої палати Верховного суду. А саме цей Суд вирішував, чи призначати "третій" тур виборів 2004 року, аби держзрадник Янукович не захопив владу.

І от ці два процеси у нас - спроба впливати на Велику палату і збір даних для політичних паспортів - раптово ідуть паралельно... Збіг? Збіг. Про небезпеку цього впливу на Велику палату не лише я пишу, а вже це не раз говорив Михайло Жернаков та Фундація DEJURE.

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Вища рада правосуддя наразі ще не надала свої висновки щодо законопроєкту нардепа Павліша, який перед тим знайшов підтримку пленуму Верховного суду, хоча і тут дали свої зауваження.

Якщо після рішення пленуму ВС буде ще й позитивний висновок ВРП, то шанси законодавчої ініціативи Павліша знайти підтримку в Верховній Раді можуть зрости. Хоча ці два висновки мають консультативний характер.

"Фінальної позиції немає. На мою думку, проєкт не вирішує жодних проблем в роботі Великої палати Верховного суду і не оптимізовує її. Натомість він створює ризики. Зокрема навколо безумовного відкликання обраних у Велику палату суддів чи обрання секретаря пленумом однозначно послаблює незалежність Великої Палати. Інші пропозиції є дискусійними. Я не бачу особливої потреби у таких змінах", — наголошує Роман Маселко, член Вищої ради правосуддя.

І от за цих умов формують політичні паспорти по вертикалі влади.

Чи має право ВЦА давати такі завдання?

Не має. Тут діє просте правило: "В межах і в спосіб". ВЦА заперечує, щоб були вказівки. Телефонограма свідчить: вказівки були, усні. Що і де пішло не так? Районні військові адміністрації відзначилися завзятістю і меншою далекоглядністю, ніж ВЦА, і підготували… письмові листи.

Чому вони це зробили? Все просто. Військова адміністрація в районі, яка отримала таку глобальну задачу і такі нереальні строки, не має поняття, як робити політичний паспорт громад і задовольнити обласну ВЦА, яка дала вказівку. І тому вони порозсилали всі ці таблички… органам місцевого самоврядування. "Мудро". "Далекоглядно". "Візійно".

Звісно, що органи місцевого самоврядування, де є різні політичні сили, тільки й чекають, як попрацювати на "Слугу народу". Вони кажуть, що це все, як в часи Януковича і питають мене: "Що з цим робити".

Зараз розкажу.

Колись, коли я тільки починала свій шлях на Київщині, і були часи, коли не знав, як прийняти рішення правильно, один з топів у прокуратурі сказав мені так: "Коли не знаєш, як і що робити — роби за законом. Ніколи не помилишся". Така проста й очевидна порада. А яка цінна. Понад 15 років пройшло і, знаєте, працює... Рекомендую всім.

А хто ж має робити ці політичні паспорти? Це мають робити політичні штаби партій. Але, як слушно зазначає Георгій Могильний, голова партії Олена Шуляк дуже зайнята лобіюванням своєї скандальної містобудівної "реформи" чи іншого проєкту про водні ресурси (9664). Якби вона так розвивала політичні осередки, то вони були б в кожному селі й мали політичні паспорти на кожну вулицю, не те що громаду. І от якщо не виконує функцію голови партії Шуляк, не будує партію, не розвиває, кому передали цей функціонал? Вертикалі президента, а ті — органам місцевого самоврядування. М — менеджмент.

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І я вам скажу, як людина, яка їздить в регіони та спілкується з різними партійними осередками під час тренінгів, що нових політичних паспортів майже ні в кого зараз немає. Політичні партії над цим не працюють. Більшість каже: війна, фронт, ВПО, волонтерка, але відчувають, що справа може йти до виборів. Ну, і нюх і їх не підводить. Конкуренти вже оно складають політичні паспорти.

Зараз бачимо, як президентська вертикаль працює замість політичного штабу, а на незалежність Верховного Суду намагаються вплинути. І це паралельно з тим, як ми читаємо, що до виборів ніхто не готується під час війни та лунає заява Зеленського. Як це все оцінять наші міжнародні партнери?

Фактично партія "Слуга народу" взяла як держфінансування наші податки й кудись їх спустила, а ми ще раз заплатили ВЦА зарплату і вони роблять роботу штабів, а не свою. Ще й неякісно.

Чи вперше використовують вертикаль для політичних цілей?

Не вперше. Це було за всіх президентів. З тими ж "Новими обличчями" працював штаб Порошенка у 2019 році. Тобто співпраця налагоджувалася між політичним проєктами перед виборами. Згадуємо листа Мотовиловця і зіставляємо це з політичними паспортами, які зараз роблять...

Те, що вертикаль залучали завжди під вибори, не означає, що так має бути й що це норма. І хто має цьому протидіяти? Всі ми. Про це треба казати в тому числі західним партнерам.

Чому мені не все одно, що таке відбувається?

Мене питають: навіщо це тобі. По-перше, я громадянка України. По-друге, я живу на Київщині останні кілька десятків років. Це дуже складний і важливий регіон і жодна влада не змогла тут поставити якісні кадри, щоб побудувати якісний менеджмент і взаємодіяти без кричущого перетину червоних ліній. Провалена не лише якість менеджменту. Кризові комунікації провалені.

"Слуги" найважчу і стратегічно важливу область віддали на місцевих виборах… Дубінському. Що не кадровий крок у нас — то штанга. А Дубінський разом з нардепом Артемом Культенком віддав франшизу у Приірпінні партії "Слуг" забудовнику ексмера Ірпеня Володимиру Карплюку. Тому самому, з чиєю політсилою зараз працює нардеп Мотовиловець.

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Активістів у нашому регіоні били, їм палили машини, погрожували, а регіон злили… Злили по суті топові парламентські партії. Це не забувається і не забудеться ніколи. Коли Дубінського виключили через санкції з фракції, то нам дали на область… Андрія Мотовиловця. І я мала хоч якісь надії, що ось буде ж Мотовиловець працювати. Має ж колись щось змінюватися.

Як працює? Та краще б вже нічого не робив. То він протягне через облраду рішення по дерибану Біличанського лісу, і ми маємо в судах бігати роками разом з прокурорами, то підписує офіційний лист, за кого депутати мають голосувати на секретаря. Знаєте, є атрибути там у влади — бланк, печатка, право підпису… А є ж атрибути розуму… І біда, коли атрибути влади є, а атрибути розуму відсутні…

"Золотий" кадровий фонд Київщини…Без цінностей і критичного мислення…

Що ж робити?

Як комусь дуже хочеться під час війни очистити політичну систему — можливість є і без виборів! Політрада партії може викинути консерви Дубінського. Треба просто політична воля. І ради оновляться. Скажу більше, рейтинг може піти вгору!

Далі парламент має очистити ради від представників заборонених партій. Треба голосувати за урядовий законопроєкт 7476. За невинесення його в зал особисто відповідає Руслан Стефанчук. Він отримав звернення ще в січні. Понад 150 нардепів звернулося. Ініціював звернення нардеп Олег Дунда. Винесіть в зал і проголосуйте — має піднятися довіра до парламенту. Зал тепліший, ніж був, "ФСБ в рясах" відбиває, і це відіб'є. Зараз важливо мати довіру людей.

Ну, і ще підтримую пропозицію, яку озвучила Інна Ведернікова, чиєю мудрістю я захоплююсь. Вона написала, що в країні, де не можна провести вибори, у нас є змінна — це уряд. Шмигалі, Кубракови, Васькови та "іже с німі" - це метастази, які давно треба прибирати. Тому, що має бути сильний коаліційний уряд і складатися він має не лише з представників політичних сил, але й з фахівців, які знають, як працювати якісно і професійно…

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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