Депутатка від ЄС Вікторія Пташник подала проєкт, згідно з яким, з депутатами ексОПЗЖ треба попрощатися і про них забути.

Секретар Володимир Бондаренко пропонує звернутися до Верховної Рада України, аби там швидше рухалися, і таки розглянули урядовий законопроєкт 7476. Він давно пройшов комітет, тільки ніяк його не винесуть до сесійної зали.

Ситуація один в один як з урядовим проєктом про московських попів. Насправді держава мала б вирішити давно це питання і не чекати ніяких рішень місцевих рад. Бо ці махрові колишні регіонали й комуністи — живучі. Вони підуть до суду і будуть там собі щось доводити. Навіщо нам на них витрачати час і ресурси?

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Олексій Гриценко, який пішов захищати нас з вами на фронт, каже, що тут має працювати й Верховна Рада, і місцеві ради. Але далеко не всюди готові позбуватися представників ОПЗЖ в місцевих радах. Це може бути політично невигідно. Бо ОПЗЖшники, як і у Верховній Раді, можуть підголосовувати, коли бракує голосів. У Київраді так, наприклад, роблять 5 депутатів з ексОПЗЖ — Попов, Яловий, Мамоян, Кравець та Плужник.

А ми не маємо залежати від політичної волі всіх рад країни. Має бути національна політика.

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Ще в січні Руслан Стефанчук отримав звернення з підписами понад 150 нардепів, які просили винести до сесійної зали урядовий законопроєкт 7476. Тоді підписи збирав Олег Дунда.

Але спікер, мабуть, досі не вірить в те, що є голоси. Юлія Клименко (Голос), яка збирала підписи разом з Олександром Аліксійчуком (СН), аби розглянули законопроєкт щодо заборони ФСБ в рясах. Може, у них вийде переконати голову ВРУ, що голоси є? Він, може, їм повірить на слово, або сам зрозуміє, що не слід ігнорувати ініціативу Кабміну.

А ми поки стежимо на цьому тижні за подіями у Київраді.

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Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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