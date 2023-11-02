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OPINION

Про обшуки у зрадника Дубінського

Ірина Федорів
2 листопада, 2023 четвер
12:07
Погляд Ірина Федорів

Що має розуміти суспільство, коли говоримо про Дубінського

Зараз СБУ і ДБР говорять про зловживання системою "Шлях". На оприлюдненому аудіозаписі голос, схожий на голос Дубінського, говорить, як оформити документи для виїзду завдяки його організації "Медіаоборона".

Це та сама "Медіаоборона", яку джинсово піарили на сайті tsn.ua, як таку, що відбудовує разом з Дубінським Київщину. У сюжетах фігурує, крім Дубінського, забудовник Володимир Хоменко. Київщина зрадники й забудовники

По суті Дубінський, який має досить розвинені соцмережі, вже будує фундамент для свого нового політичного проєкту. Такий проєкт потребує людей і ресурсів. Де ці ресурси та люди? На Київщині.

Дубінський був "смотрящім" під час місцевих виборів і пакував у політичні списки "Слуги народу" своїх людей, а також домовлявся не за просто так із забудовниками регіону, щоб люди забудовників йшли за франшизою "Слуг народу" у місцеві ради. Подивіться на наш багатостраждальний Ірпінь, на Коцюбинське...

Головним "касиром" тих часів називають нардепа Артема Культенка, який зараз обстоює ФСБ у рясах — московських попів. Він, до речі, на офіційному сайті "Слуг" - член політради. Реалізація франшиз під час виборів — це не історія лише "Слуг". Я знаю так само кейси з ЄС. Регіон парламентські партії тупо зливали.

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Так от зараз ці "консерви" Дубінського голосують в облраді й інших радах за дерибанні рішення, які точно не йдуть на користь державі й регіону. І також є публікація УП, про те, як на Київщині розподіляють мільйони на медицині, й до чого тут Дубінський. Тобто цей спрут величезний і він росте.

І що ж тут можна було б зробити? Політична партія, яка дала можливість Дубінському спекулювати франшизою в області й на додачу запхати свої "консерви" у списки, має, за законом, повне право ці "консерви" відкликати. Для цього має попрацювати політрада партії. 

Не реагувати на ці "консерви" і їхню шкідливу діяльність = взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в області. Я живу на Київщині, і мені не все одно, що відбувається в моїй області.

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Далі більше. Такі кейси про виїзд за кордон, які дали Дубінський, Тищенко тощо, б'ють по парламентській дипломатії. Тих лідерів громадської думки, які готові вигризати ресурси для країни та підтримку, якщо пускають за кордон, то це бої. Це мені підтвердили нардепи з трьох політичних сил - "Слуги народу", "Голос", "Батьківщина". Пускають в ручному режимі. Ситуація краща, ніж була наприкінці літа, але цієї відлиги недостатньо для посилення дипломатичного фронту. А ми бачимо, що зараз треба підтримка партнерів, як ніколи.

Тому що має відбутися? "Консерви" Дубінського давно викриті. Цих депутатів треба позбавляти мандатів. А народним депутатам-лідерам громадської думки, які тримають дипломатичний фронт, треба дати можливість якісно працювати за кордоном у відрядженнях.

А оце говорити в кінці 2023 року лише про систему "Шлях" і виїзди за кордон, це діяти суто косметично.

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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