Цікаві положення запропоновані.

Розумію обмеження, блокування і відключення від мереж за рішеннями президента (це санкційні рішення РНБО, які вводять в дію Указами президента). Це має виконуватись. Можливо, я когось здивую, але це і так виконується вже кілька років мінімум.

Не зовсім розумію як підставу "рішення КМУ". Перепрошую, може хтось навести приклад, щоб уряд зібрався і прийняв рішення "заблокувати сайт iakespadlo.com.ua" чи відключити від мереж Вареничко Степана Тарасовича? Я не пам'ятаю такого точно. Можливо, помиляюсь, нагадайте.

Взагалі не розумію "рішення НБУ" як підставу. Підкреслю, тут не "сигнал від фахівця НБУ про фішинг", тут - "рішення". Я знаю "рішення правління НБУ", "рішення НБУ" - щось мені невідоме. І я точно проти, всякі фішинги та шахрайства — це не про воєнний стан, це має бути на всі часи. Якщо взагалі тут доречний центр управління і команди на відключення, а не добровільне використання захищених DNS або інші варіанти захисту, як у всіх притомних країнах.

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І вже зовсім шаленію від "за зверненням спецкористувачів". Тобто спецкористувач звертається: "заблокуйте Українську правду/Наші гроші/Укрнет/Все що завгодно, мені щось здалося, що там якийсь фішинг трохи є", - і все, заблокують. Ще й "без повідомлення абоненту".

Я тут одразу попереджу: не треба мені розповідати байки, що тут "мається на увазі зовсім інше" і "у нас чиста прозора демократична влада, вона не буде цим користатися". Тут мається на увазі саме це. Створення "пульта управління інтернетом" для влади. І — вже користується.

Я проти такої хе*ні. Особливо цинічно виглядають посилання на Конституцію, на закон про електронні комунікації й аналіз регуляторного впливу, стверджується, що вся ця схема "не впливає на інтереси громадян". Дозвольте не погодитися. Я розумію, що такий механізм дуже подобається деяким нардепам (я зателефонував: "заблокуйте ігровий сайт", - його рррраз і заблокували), але це шлях до диктатури. Ні, це вже диктатура.

P.S. І, до речі, тут взагалі нічого не написано про блокування за рішенням суду. Це нецікаво розробникам? "Звернення спецкористувача" - підстава, "рішення суду" - ні? Класно. Молодці.

P.P.S. Сподіваюсь, ця байда не буде прийнята урядом з цими нормами.

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Про автора. Ігор Дядюра, заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

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