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OPINION

Півтора мільярда на снарядах. Кого досі не взяли?

Тетяна Ніколаєнко
23 грудня, 2023 субота
14:02
Погляд Тетяна Ніколаєнко

А тепер детальніше про вчорашнє затримання чиновника Міноборони при спробі вкрасти 1,5 мільярда

Наразі це питання цікавіше не тим, кого взяли, а кого досі не взяли.

Мало того, що йдеться про дефіцитну 155-ку. Так її ще й купували на 1 тисячу дорожче. Не гривень тисячу.

Але ще гірше те, з ким був підписаний, а потім продовжений контракт. Це український спецімпортер "Прогрес" хотів купити боєприпаси через польську прокладку Alfa. Перший текст Романа Романюка про цю компанію вийшов в розпал скандалу навколо курток. Але його текст вартував значно більшої уваги.

Повернімось на початок війни. Квітень 2022 року. Україна тільки оговтується від новин про звірства росіян у Бучі. Українські війська ведуть запеклі бої на Донеччині. Зброї не вистачає. Не вистачає амуніції. Їх шукають усюди. У цей час Міністерство оборони отримує пропозиції від польської компанії Alfa, яка раніше не була відома як постачальник зброї, і її контрактують на понад 3 мільярди гривень. Більшість з цих контрактів через півтора року так і не будуть виконані.

Згідно з відповіддю профільного департаменту на запит громадської антикорупційної ради Міноборони, цією компанією було з початку повномасштабного вторгнення укладено 12 угод, частина яких (5) наразі оскаржується в міжнародних судах. Причиною цього стала дебіторська заборгованість на 1,7 мільярда.

Крім того, через цю ж компанію закуповувались відповідні снаряди й компанією "Прогрес".

І в процесі вийшло, що польська компанія передумала виконувати свої контракти й розірвала угоду, але продовжила постачати "Прогресу". За значно вищою ціною.

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22 квітня 2022 року з Alfa Sp z.o.o. МО уклало три договори на суму близько 3,3 мільярда гривень (майже 64,4 мільйона євро). За кожним із них польська компанія отримала по 50% авансу. Йшлося про постачання кількох самохідних гаубиць "Гвоздика", 122-мм боєприпасів до гаубиці Д-30 та 122-мм ракет до "Града".

Зокрема, 22 квітня підписано договір 403/1/22/136 на постачання боєприпасів калібру 122 мм зі зниженим зарядом до гаубиці Д-30. за ціною 759 євро.

У листі-пропозиції до міністра Резнікова та головкома Валерія Залужного компанія висловлювала готовність поставити 10 тисяч боєприпасів зі зниженим зарядом за 759 євро. Та ще 10 тисяч з повним зарядом за 890 євро.

Така ж кількість товару зафіксована і першим додатком до договору. Ця ж кількість відповідає загальній сумі контракту на 16,4 млн євро. До травня 2022 року МО зробило 100-відсоткову оплату за цим контрактом.

Втім контракт так і не був виконаний повністю. Додатковою угодою до контракту від 31.12.2022 в нього внесено зміни, і компанія залишила за собою обов’язок поставити лише 2048 боєприпасів зі зниженим зарядом на 1,5 млн євро.

Але при цьому вона не повернула раніше перераховані кошти. Мала б повернути 15 мільйонів євро.

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Водночас 27 квітня Міноборони так само уклало контракт з ДП "СЗТФ "Прогрес" на постачання 20 000 122-мм боєприпасів з повним зарядом. При цьому ціна за одиницю становила в перших 11 партіях (загалом 16 928 одиниць) в середньому 38 765,42 грн, тобто десь 1000 євро. А в партіях, починаючи з 12-ї, ціна за одиницю вже становить 57 997 грн. Це в 1,3 раза більше, ніж ціна перших постачань "Прогресу" і становить десь 1560 євро. І це в 1,7 раза більше, ніж ціна від Alfa Sp z.o.o.

Вас вражають цифри? Мене теж. І це тільки один контракт.

До кінця цього року силами журналістів та ГАР МО цей тандем став настільки токсичним, що МО вже відмовилось від роботи з ним. Тому й зайшли через дуже несподіване управління. Так би мовити, з чорного ходу.

Але вся історія цієї польської прокладки вже давно вимагає значно більшого розслідування.

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

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