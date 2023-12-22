Натомість діячів, які мають громадянство держави-окупанта і заробляють у Криму вагон і "кравчучку". Над Володимиром Зеленським знову збираються хмари, бо один із його давніх партнерів виявився російським громадянином.

Отже, є такий український продюсер Наум Баруля — він давній знайомий українського президента по виробництву комедійних проєктів та серіалів.

До 2014 року цей пан жив у Москві, але вирішив продемонструвати показний патріотизм: повернувся в Україну та уклав партнерство зі студією "95 квартал" на чолі з Володимиром Зеленським.

Чому наголос саме на показному українстві?

Ще перебуваючи у Москві Баруля був тісно пов'язаний із російським КВН, зокрема, працював з Олександром Масляковим та організовував виступи команд у Криму.

Хто такий Масляков? Це особа, яка незаконно відвідувала окупований у 2014 році Росією український Крим. А навесні 2021 року дід офіційно визнав лігу КВН з так званої ДНР. Влітку 2023 року старший Масляков із сином-путіністом приїхали з комедійними гастролями у зруйнований Маріуполь.

Фото: 0629.com.ua

Незадовго до повномасштабної війни Маслякова запитали, що він думає про президента Зеленського, який колись був зірочкою у його комедійному дітищі. І ось що сказав друг Путіна. "Ой, вы знаете, я уже и забыл, что он игрок в КВН, потому что он игрок какой-то очень управляемый, так сказать, как это называется? Кукла".

Однак чомусь дошкульні слова про ляльку зачепили Володимира Олександровича менше, аніж рейтинги довіри до Залужного — і донині в РНБО нема жодного звернення про санкції на двох Маслякових, які влаштовують танці на окупованих територіях.

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До чого тут Баруля?

За інформацією журналістів проєкту "Схеми", російський паспорт Баруля отримав ще у квітні 2009 року, коли жив у Москві та працював генеральним директором компанії "АМІК". Документ досі є чинним. Тобто за 10 років війни з РФ і загалом за майже 15 років людина не знайшла часу і можливостей позбутись паспорта. Тим паче не вчинила жодних рухів до цього з 2019 року, коли Президентом України став його давній знайомий Зеленський.

Проєкт "Схеми" навів докази наявності російського паспорта у продюсера: актуальні офіційні реєстри РФ, і виписки з державних баз даних різних періодів.

Саме як громадянин РФ Баруля володіє популярним закладом харчування в Судаку та має ідентифікаційний номер платника податків РФ. Традиційно — у подібних діячів, які люблять сидіти на двох стільцях, є квартири в Москві й земля в Криму, яку такі люди купують після окупації Криму.

Станом на 2023-й Баруля володіє в Судаку майном на загальну суму приблизно 60 млн рублів.

Реєстри свідчать, що після окупації Криму Баруля був співвласником готелю-ресторану "Парус" у Судаку. Зараз у нього залишаються дві активні компанії у місті – "Профі" та "Профіль-Н". Остання – це ресторан вуличної їжі, виторг якого за останні 5 років склала понад 15 млн рублів.

І здавалось би, ну має колишній партнер Зеленського паспорт РФ і заробляє в Криму, ну що тут такого?

Але є одне але. Його дочка — Ірина Борзова — елітна та медійна депутатка партії "Слуга Народу". Ця пані ще й очолює Вінницьку обласну організацію партії президента.

Зять Барулі та чоловік Ірини — Сергій Борзов — очолює Вінницьку ОДА. І ці факти додають тривожності — один із базових тилових регіонів, який межує із Придністров’ям, тримає пара, яка має близького родича з громадянством та заробітками у РФ.

Ба більше, сам Баруля продовжує, наче глист, пити кров України у війні. У 2023 році він опанував і тему війни – спродюсувавши комедійний серіал "Волонтери" для показу на телеканалі ТЕТ. Тобто людина, яка платить податки у РФ, які потім ідуть на виробництво ракет і зарплатню окупантам, — ще й потужно заробила на темі української війни.

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Серіал "Волонтери" так описує свій сюжет: "Це серіал про українок та українців, які не втомлюються донатити, закривати збори, купувати, привозити, відправляти, які знають, кому зателефонувати й куди приїхати, щоб дістати з-під землі все, що потрібно супергероям у пікселі. Це і подружні пари, і давні друзі, і нові знайомі, яких об’єднує велика спільна справа — волонтерство. Вони примудряються не лише допомагати, а й жартувати, закохуватися, з’ясовувати стосунки та підтримувати одне одного на крутих життєвих поворотах".

Цікаво, а чи довелось би мільйонам українців збирати гроші по усьому світу для армії, якби такі пари, як Баруля, нарешті визначились — де і в якій країні вони хочуть жити?

Улітку 2023 року Наум Баруля подав заявку на фінансування ще одного комедійного серіалу під назвою "Нижча ліга". Однак зекономити 32 мільйони гривень державі допоміг скандал ще з одним любителем мародерства на крові — Юрієм Горбуновим. Саме після розголосу про дерибан податків на розваги Баруля написав заяву про відмову від фінансування.

Історія з давнім партнером Зеленського розкриває багато моментів. Адже з одного боку президент слушно дорікає урядам західних країн, які шукають лазівки в санкціях проти РФ. Але сам український Верховний головнокомандувач не те що не хоче розірвати старі зв’язки із шоу-бізнесом Москви, а й відсипає грошенят старим друзям.

Тим паче коли родич голови ОДА і модна депутатка — родичі першого порядку громадянина РФ — ти мимоволі думаєш, чому ж Зеленський до останнього вірив, що росіяни — теж люди та не підуть на Україну війною? Бо очевидно — він теж думав, що бізнес понад усе. І торгівля з Росією це нормально.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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