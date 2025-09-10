Тобто, це — пряма атака на НАТО.

Не побачимо належної реакції (не просто заяви, а дій) — тоді далі буде…

Це було зрозуміло й раніше, а тепер має вже зрештою «дійти» й до наших партнерів!

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

