Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Путін не хоче померти швидко у ядерній пожежі
OPINION

Путін не хоче померти швидко у ядерній пожежі

Сергій Таран
24 вересня, 2025 середа
12:03
Погляд

Російський правитель вчергове залякує Захід ядерною зброєю, але при цьому він сам її боїться

Зміст

Найбільший страх Путіна – це гонка озброєнь із США, яку Росія точно не витримає. 

Саме гонка озброєнь помножена на низьку ціну на нафту свого часу розвалила радянську економіку. Говорячи про низьку ціну на нафту як засіб впливу на Росію, Трамп поки лише натякає, що готовий застосувати методи Рейгана проти російської імперії зла, але хто знає що йому спасти на думку пізніше. 

Тим більше, що він вже раніше говорив, що має намір розгорнути в США надсучасну систему ППО "Золотий купол". Дірява російська ППО зроду не буде спроможна конкурувати з новітньою американською протиракетною обороною, а відтак ядерний паритет між США та Росією буде зруйновано.

Читайте також: План Б для Трампа

Тому Путін для Трампа приготував угоду, яку він озвучив вчора. Переклад його буботіння на людську мову приблизно такий: "Я буду далі лякати Європу розгортанням ракет середньої та малої дальності. Але Договір про стратегічні наступальні озброєння із США готовий продовжити. Будеш, Дональде, розказувати знову своїм американцям який ти "миротворець", - замість того, щоби починати гонку озброєнь або говорити про санкції".

Думаю, цю історію Трамп купить. Хоча радикально нинішній гібридний стан американо-російських відносин вона не змінить. 

І ще наголошу на одному важливому нюансі, про який вже говорив кілька разів. Путін поведений на темі продовження життя. За його вказівкою у цю тематику в Росії інвестуються чималі гроші, а сам він навіть нависав цим питанням на вухах Сі під час останньої з ним зустрічі. Тому Путін не хоче померти швидко у ядерній пожежі. Отож, у ядерній темі від нього можна чекати блефу і лякалок. Але не світової ядерної війни.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

