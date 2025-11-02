Поки що це гіпотеза, яка підтвердиться або спростується в найближчі місяці. Але з погляду інформаційної війни у нас є унікальний шанс змінити уявлення про Путіна і в світі, і в Росії.

Історія з запрошенням журналістів подивитися на оточення в Покровську та Купʼянську абсурдне за своєю суттю. Якщо ви уявляєте собі лінію фронту, то не складно здогадатися: побачити оточення як таке неможливо. Я не говорю вже про кіл-зону в цьому районі. Іншими словами Путін запропонував провести неможливу піар-акцію.

Щобільше, всі розвідки світу розуміють, що ніякого оточення там не існує, а отже Путін або неадекватно сприймає ситуацію, або оточення йому бреше. Обидва варіанти є проблемними для Путіна. Але, на жаль, інформаційна компанія з висвітлення цих ознак неадекватності Путіна — мінімальна. А така компанія якраз могла б витісняти Путіна в негативне інформаційне поле навіть в тих територіях, де Росія вважається другом. Читайте також: Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?

Тепер щодо того, як далі буде розвиватися ситуація. Упродовж наступних місяців ми зможемо зрозуміти чи справді Путін все більше сприймає реальність у викривленому стані. Якщо ситуація буде повторюватися, протягом приблизно 6 місяців неадекватність Путіна стане загальнозрозумілою для російських еліт і еліт всього світу.

Я далекий від ідеї перевороту (до цього дуже далеко), адже перевороти в Росії трапляються тоді, коли хтось з оточення починає відчувати загрозу своєму життю. А Путін поки достатньо обережний, щоб цього не допустити.