Путін — неадекват, і про це треба говорити гучно
Уперше за 25 років можемо говорити про ознаки неадекватності сприйняття реальності Путіним
Поки що це гіпотеза, яка підтвердиться або спростується в найближчі місяці. Але з погляду інформаційної війни у нас є унікальний шанс змінити уявлення про Путіна і в світі, і в Росії.
Історія з запрошенням журналістів подивитися на оточення в Покровську та Купʼянську абсурдне за своєю суттю. Якщо ви уявляєте собі лінію фронту, то не складно здогадатися: побачити оточення як таке неможливо. Я не говорю вже про кіл-зону в цьому районі. Іншими словами Путін запропонував провести неможливу піар-акцію.
Щобільше, всі розвідки світу розуміють, що ніякого оточення там не існує, а отже Путін або неадекватно сприймає ситуацію, або оточення йому бреше. Обидва варіанти є проблемними для Путіна. Але, на жаль, інформаційна компанія з висвітлення цих ознак неадекватності Путіна — мінімальна. А така компанія якраз могла б витісняти Путіна в негативне інформаційне поле навіть в тих територіях, де Росія вважається другом.
Читайте також: Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?
Тепер щодо того, як далі буде розвиватися ситуація.
Упродовж наступних місяців ми зможемо зрозуміти чи справді Путін все більше сприймає реальність у викривленому стані. Якщо ситуація буде повторюватися, протягом приблизно 6 місяців неадекватність Путіна стане загальнозрозумілою для російських еліт і еліт всього світу.
Я далекий від ідеї перевороту (до цього дуже далеко), адже перевороти в Росії трапляються тоді, коли хтось з оточення починає відчувати загрозу своєму життю. А Путін поки достатньо обережний, щоб цього не допустити.
Водночас створення іміджу неадекватного в прямому значенні цього слова лідера, якому бреше оточення — це унікальний шанс делегітимізації Путіна в Росії. І я можу стверджувати, що він так підставився вперше у своїй президентській карʼєрі. Головне нам цей шанс не профукати.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
