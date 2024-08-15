Ну, прямо мегапотужна. Залучена вся машина. Починаючи від державних ЗМІ, парламентарів і Слідкома, й закінчуючи відродженням практик чорносотенців. Буквально закрутився маховик культивування ісламофобії. Виняток становлять хіба що кадирівці, але то окрема історія.

З ким не доводилося обговорювати цю тему - не існує чітких і логічних версій. Путін, звичайно, особа з дуже своєрідним сприйняттям реальності, але навіть він навряд чи здатен повірити, що зможе витіснити іслам з території РФ.

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Мігранти з Середньої Азії не в тому становищі, щоб Кремль боровся з ними саме в такий спосіб. Надто витратно і небезпечно побічними наслідками.

З огляду на те, як брутально і явно усе це виглядає, у мене поки є лише одна версія: Путін і його поплічники усвідомлюють, що масштабний внутрішній конфлікт умовних росіян з мусульманами південних регіонів РФ неминучий. До того моменту умовні росіяни мають стати єдиним цілим у боротьбі проти найбільш бунтівних корінних народів, які переважно сповідують іслам.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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