Це багато що говорить і про актуальний стан справ в російській силовій вертикалі, і про обстановку в Курській області, і про ставлення до неї вищого керівництва РФ, і про ситуацію на Росії загалом.

Утримувати диктатуру і ситуацію під контролем можна буде лише через ще більше залякування населення, відбуватиметься поступове відключення управлінських процедур, подальший перехід до керівництва в ручному режимі, надалі буде сповзання у мікроменеджмент і гасіння десятків тисяч пожеж безпосередньо з головного кабінету у Кремлі.

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А вони точно запалають за такої тенденції. Деградація, занепад і крах не відбуватимуться десятиліттями. Все станеться набагато швидше.

І такі "чорні лебеді", як Курська офензива, тільки пришвидшують цей алгоритм руйнування імперії.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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