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OPINION

Курськ: Цар виявився "нє настоящім"

Валерій Пекар
10 серпня, 2024 субота
16:04
Погляд Валерій Пекар

Хотів поділитися одним спостереженням. Про дві логіки

Зміст

Росіяни у своїх відео говорять: "Ми ж підтримували СВО, чому ж тепер війна прийшла до нас?".

  • Раціоналістична ("помаранчева") логіка, яка розуміє причинно-наслідкові зв'язки, мислить так: ми підтримували війну, тепер війна прийшла до нас. Логічно? Логічно.
  • Догматична ("синя") логіка мислить так: ми підтримували начальство, тобто ми робили все правильно, тож чому ми тепер страждаємо? Хто робив все правильно, той не має страждати. Логічно? Логічно, в рамках цієї логіки.

Якби носії догматичної логіки могли рефлексувати свої міркування, вони б побачили, що їхня логіка ґрунтується на класичному феодальному ("синьому") суспільному договорі: люди завжди підтримують начальство і роблять, як воно каже, а за це начальство піклується про людей. Звідси один крок до розуміння, що начальство не піклується про людей, тобто це розрив феодального соціального договору.

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Цар "нє настоящій".

Справжній монарх може бути жорстоким і страшним, але людей любить і піклується, хоча вбиває їх мільйонами. Типаж — Сталін.

Але тут путінський режим грає на випередження: Путін справжній цар, а в усьому винні місцеві бояри-намісники.

А це вже сигнал боярам-намісникам. Але то вже інша історія.

Я хотів написати про дві логіки, логічні кожна всередині себе, але несумісні.

Не намагайтеся щось пояснити своєю мовою людині з іншою логікою (парадигмою). Говоріть з нею її мовою.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Курськ
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