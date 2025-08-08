Путін знову зіграв на слабостях Трампа
Трамп прагне зустрічі з Путіним до зустрічі того з Сі у Пекіні 1-4 вересня
Отже, як і слід було чекати, Путін знову зіграв на слабкостях Трампа, поманивши його пальчиком на особисту зустріч.
І Трамп радісно схопився за того пальчика.
Взагалі то це було не важко, адже Трамп прагне зустрічі з Путіним до зустрічі того з Сі у Пекіні 1-4 вересня. Він хоче бути першим за Сі.
Читайте також: Чи варто вірити в нового Трампа?
Але не буде. Це можна сказати певно. Для розвороту Кремля на Захід потрібні хоч якісь передумови, а їх немає і при Путіні вже не буде. Китай не дозволить РФії проведення такого маневру. А сам факт існування України означатиме відсутність передумов для цього.
Що вже говорити про зустріч Трампа й Путіна з Зеленським... Путіна з Зеленським?..
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.69
- EUR Купівля 47.96Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе