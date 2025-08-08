Отже, як і слід було чекати, Путін знову зіграв на слабкостях Трампа, поманивши його пальчиком на особисту зустріч.

І Трамп радісно схопився за того пальчика.

Взагалі то це було не важко, адже Трамп прагне зустрічі з Путіним до зустрічі того з Сі у Пекіні 1-4 вересня. Він хоче бути першим за Сі.

