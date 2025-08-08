Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Путін знову зіграв на слабостях Трампа

Володимир Горбач
8 серпня, 2025 п'ятниця
14:06
Погляд

Трамп прагне зустрічі з Путіним до зустрічі того з Сі у Пекіні 1-4 вересня

Зміст

Отже, як і слід було чекати, Путін знову зіграв на слабкостях Трампа, поманивши його пальчиком на особисту зустріч.

І Трамп радісно схопився за того пальчика.

Взагалі то це було не важко, адже Трамп прагне зустрічі з Путіним до зустрічі того з Сі у Пекіні 1-4 вересня. Він хоче бути першим за Сі. 

Читайте також: Чи варто вірити в нового Трампа?

Але не буде. Це можна сказати певно. Для розвороту Кремля на Захід потрібні хоч якісь передумови, а їх немає і при Путіні вже не буде. Китай не дозволить РФії проведення такого маневру. А сам факт існування України означатиме відсутність передумов для цього.

Що вже говорити про зустріч Трампа й Путіна з Зеленським... Путіна з Зеленським?..

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

