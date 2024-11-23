І, скоріш за все, не використає на даному етапі свого шантажу і ядерного блефу. Хоча це, звісно, не точно….

Чому він, скоріш за все, не вдарить зараз? Тому що в цьому немає сенсу. Ці удари є інструментом шантажу Заходу з метою зірвати підтримку України.

Путін ударив по Дніпру. Це була демонстративна ескалація. Це був його хід у відповідь. Після того, як Україна застосувала західну далекобійну зброю по території Росії.

Яка мета застосування? Щоб Україні більше не давали права бити.

А що, як Україна й Захід не поведуться на цей шантаж? Тоді Путіну треба буде знову робити крок у відповідь і ще підіймати ставки. Бо інакше він буде виглядати як гравець у покер, який програв квартиру, блефуючи. А він не може собі дозволити напередодні перемовин із Трампом виглядати слабаком і просто старим маразматиком. Він має бути страшним.

Читайте також: Ракетою "Рубеж" Москва цілила в голови на Заході Тому логічно, що він має залишати собі подальші опції. А цих "орєшніков" мало, якщо взагалі є ще один, і треба їх берегти. Використавши його зараз, до відповіді Заходу, він фактично марно витратить дуже дефіцитний ресурс. Бо це все буде в рамках його ходу, який він і так уже зробив. А опцій подальших ходів у нього обмаль. Бо ядерку йому не дозволить використати товариш Сі.

А от лишати цю можливість і сигналізувати і Україні, і Заходу, що він знає, що робити, якщо на шантаж не поведуться, виглядає логічним з огляду на його стратегію.

І тепер найцікавіше, чи спрацює така стратегія Путіна. Чи полетять ще ракети в бункери і чи будуть ще вибухати склади в результаті прильоту американських ракет. І якщо будуть, то це буде означати що у Вашингтоні й Лондоні не повелись на блеф Путіна. І це буде добре.