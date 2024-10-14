Знаєте, що найбільше тривожить у новинах про рейд ТЦК на концерт "Океану Ельзи", а найбільше — в реакції на них?

Серіальні інстинкти.

Точковою дією зачеплено резонансну, знакову тему. Майстерно спровоковано розкол аудиторії. Тема підживлюється фотожабами та вкидами з усіх боків.

За цим усім — забуто втрату Вугледару. Фактично пропущено критичну ситуацію на Курщині. Майже ніхто не говорить про корені проблеми з мобілізацією.

Зеленський і його ОПа як би ні до чого.

Режисерська і сценарна група завжди поза кадром.

Але війна іде в реалі. І проблеми треба вирішувати в реалі. Бо масове талановите відволікання уваги суспільства створює ілюзію, ніби на проблеми можна не зважати. Люди ж зайняті. Люди дивляться серіал і реагують, як належить таргетним групам глядачів.

Тому про мобілізацію подумаємо завтра. А сьогодні повернемо фінансування Дорожнього фонду та захистимо гральний бізнес від оподаткування. Бо сценарній групі це цікавіше.

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От тільки росіянам байдуже на серіали. Вони мають свій сценарій — завоювання України. І реалізовують його. Серіальні інстинкти їм в тому дуже допомагають — бо знижують гостроту сприйняття проблем і уповільнюють реакцію на них. Тим більше, що багато з серіальних прийомчиків — їхня ж розробка.

Треба дивитись крізь машкару. В новинах шукати те, від чого відвертають серіали. І вимагати від "слуг" розв'язувати справжні проблеми. Поки тримається Армія. Поки не стало надто пізно.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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