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OPINION

Рейдами на концерти відвертають увагу від Вугледара

Ростислав Павленко
14 жовтня, 2024 понедiлок
10:02
Погляд

Масове талановите відволікання уваги суспільства створює ілюзію, ніби на проблеми можна не зважати. Люди ж зайняті. Люди дивляться серіал

Зміст

Знаєте, що найбільше тривожить у новинах про рейд ТЦК на концерт "Океану Ельзи", а найбільше — в реакції на них?

Серіальні інстинкти.

Точковою дією зачеплено резонансну, знакову тему. Майстерно спровоковано розкол аудиторії. Тема підживлюється фотожабами та вкидами з усіх боків.

За цим усім — забуто втрату Вугледару. Фактично пропущено критичну ситуацію на Курщині. Майже ніхто не говорить про корені проблеми з мобілізацією.

Зеленський і його ОПа як би ні до чого.

Режисерська і сценарна група завжди поза кадром.

Але війна іде в реалі. І проблеми треба вирішувати в реалі. Бо масове талановите відволікання уваги суспільства створює ілюзію, ніби на проблеми можна не зважати. Люди ж зайняті. Люди дивляться серіал і реагують, як належить таргетним групам глядачів.

Тому про мобілізацію подумаємо завтра. А сьогодні повернемо фінансування Дорожнього фонду та захистимо гральний бізнес від оподаткування. Бо сценарній групі це цікавіше.

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От тільки росіянам байдуже на серіали. Вони мають свій сценарій — завоювання України. І реалізовують його. Серіальні інстинкти їм в тому дуже допомагають — бо знижують гостроту сприйняття проблем і уповільнюють реакцію на них. Тим більше, що багато з серіальних прийомчиків — їхня ж розробка.

Треба дивитись крізь машкару. В новинах шукати те, від чого відвертають серіали. І вимагати від "слуг" розв'язувати справжні проблеми. Поки тримається Армія. Поки не стало надто пізно.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Шоу-бізнес
Володимир Зеленський
Океан Ельзи
мобілізація
Війна з Росією
Вугледар
ТЦК
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