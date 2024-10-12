Рейд на концерті Океану Ельзи: Полювання на ухилянтів не є функцією ТЦК
Функція ТЦК – виписати повістки тим, хто потрібен армії, перевірити стан цих людей, розподілити по підрозділах
1. Задача цього шоу – не мобілізація, а, власне, шоу. Кілька десятків тусовників, пійманих на концерті Вакарчука, і близько не закриють потреби армії в кілька сотень тисяч людей.
2. Полювання на ухилянтів не є функцією ТЦК. Функція ТЦК – виписати повістки тим, хто потрібен армії, перевірити стан цих людей, розподілити по підрозділах. Якщо людина ухиляється від мобілізації, вона мала б стати клієнтом поліції. Саме поліція мала б шукати таких людей і доставляти в ТЦК.
3. Єдина причина, чому ТЦК виконує функції поліції – це намагання перекласти негатив від мобілізації з влади (з якою асоціюється поліція) на ТЦК (які асоціюються з армією). Люди, які ухиляються від служби, повинні боятися і ненавидіти не Зеленського, а армію.
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4. Це шоу було б неможливим, якби мобілізація не була провалена ще півтора року тому.
5. Виключну відповідальність за провал мобілізації несуть особисто президент Зеленський і владна коаліція СН/ОПЗЖ у Верховній Раді. Особисто Зеленський ради особистого піару звільнив в один день всіх обласних військкомів і паралізував їх роботу. Особисто Зеленський більше пів року затягував рішення про мобілізацію, бо боявся політичних наслідків на можливих виборах. А потім коаліція СН/ОПЗЖ ще пів року приймала закон про мобілізацію. Який так нормально і не запрацював.
6. Мобілізацію все ще можливо провести, якщо перестати гратися в політику і зайнятися рутинними справами: налаштуванням процесів, приведенням у відповідність юридичних норм, передачею невластивих ТЦК функцій полювання на ухилянтів до поліції.
Хотів би нагадати незламним лідорам сучасності, що у нас війна за виживання. І одними всратими шоу цієї війни не виграти.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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