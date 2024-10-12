1. Задача цього шоу – не мобілізація, а, власне, шоу. Кілька десятків тусовників, пійманих на концерті Вакарчука, і близько не закриють потреби армії в кілька сотень тисяч людей.

2. Полювання на ухилянтів не є функцією ТЦК. Функція ТЦК – виписати повістки тим, хто потрібен армії, перевірити стан цих людей, розподілити по підрозділах. Якщо людина ухиляється від мобілізації, вона мала б стати клієнтом поліції. Саме поліція мала б шукати таких людей і доставляти в ТЦК.

3. Єдина причина, чому ТЦК виконує функції поліції – це намагання перекласти негатив від мобілізації з влади (з якою асоціюється поліція) на ТЦК (які асоціюються з армією). Люди, які ухиляються від служби, повинні боятися і ненавидіти не Зеленського, а армію.

Читайте також: Як із певних літер скласти слово "перемога"

4. Це шоу було б неможливим, якби мобілізація не була провалена ще півтора року тому.

5. Виключну відповідальність за провал мобілізації несуть особисто президент Зеленський і владна коаліція СН/ОПЗЖ у Верховній Раді. Особисто Зеленський ради особистого піару звільнив в один день всіх обласних військкомів і паралізував їх роботу. Особисто Зеленський більше пів року затягував рішення про мобілізацію, бо боявся політичних наслідків на можливих виборах. А потім коаліція СН/ОПЗЖ ще пів року приймала закон про мобілізацію. Який так нормально і не запрацював.

6. Мобілізацію все ще можливо провести, якщо перестати гратися в політику і зайнятися рутинними справами: налаштуванням процесів, приведенням у відповідність юридичних норм, передачею невластивих ТЦК функцій полювання на ухилянтів до поліції.

Хотів би нагадати незламним лідорам сучасності, що у нас війна за виживання. І одними всратими шоу цієї війни не виграти.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.