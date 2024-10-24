Якщо північнокорейські солдати воюватимуть за Росію в Україні (чи навіть на Курщині), то що це означатиме?

А те, що проти нас, разом з нашим одвічним ворогом, пішов режим, який протягом десятиріч служив і служить символом тоталітарного зла для демократичного світу.

Ще раз: Росію, країну "ах, русская культура", колиску "ах, загадочная русская душа" напряму захищає КНДР, наймерзенніший монстр сучасності. Чим не когнітивний дисонанс для тих, хто ніяк не повірить, що саме Росія – головне Зло сучасності та минулого, якщо послухати чесних істориків, а не шкідливих (для Заходу) ідіотів.

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Як на мене, це може додати українцям балів в очах європейців та північних американців, які завжди мислили й досі мислять штампами, нав’язаними фашистською російською пропагандою.

Може, попустить їх нарешті?

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Про автора. Сергій Тихий, український журналіст, головний редактор Головної редакції оперативної аналітики Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

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