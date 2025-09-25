От що Трамп написав після зустрічі із Зеленським: "Після того, як ми ознайомилися та повністю зрозуміли військово-економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачили економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я думаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді.

З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком можливим варіантом. Чому б і ні?"

"Росія безцільно воює вже три з половиною роки, війну, яку справжня військова сила мала б виграти менше тижня.

Путін і Росія мають ВЕЛИЧЕЗНІ економічні проблеми, і зараз саме час для України діяти".

Далі — обіцянка "поставити зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче".