Річ не в тому, що сказав Трамп. Головне питання в тому, що ми самі думаємо про себе
Слова американського президента важливі, та не можна очікувати підтримки від інших, коли ти себе — як державу — не приймаєш і не цінуєш
От що Трамп написав після зустрічі із Зеленським: "Після того, як ми ознайомилися та повністю зрозуміли військово-економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачили економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я думаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді.
З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком можливим варіантом. Чому б і ні?"
"Росія безцільно воює вже три з половиною роки, війну, яку справжня військова сила мала б виграти менше тижня.
Путін і Росія мають ВЕЛИЧЕЗНІ економічні проблеми, і зараз саме час для України діяти".
Далі — обіцянка "поставити зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче".
І цікаво, що в цій конкретній заяві все так!
Все правда.
Я не знаю, хто це Трампу підказав чи допоміг написати, кому раптом прояснилося, чи це він сам побачив, що з нього сміються, і особливо після Аляски.
І, можливо, вже сьогодні ввечері ми прочитаємо в Truth Social щось зовсім протилежне.
Цього я не знаю, для пояснень таких моментів світ сповнений трампологів і трампістів. Але подивіться на заголовки у світових медіа.
Тому я вважаю, що головне питання не в тому, що Трамп скаже завтра (це традиційні емоційні гойдалки, нічого нового). Головне питання в тому, що ми самі думаємо про себе.
Читайте також: Допис Трампа: нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни
Це самознецінення, розчарування, зневіра — є сто причин, чому воно виникає, я знаю.
Але я знаю й інше.
Не можна знецінювати подвиг, роботу і зусилля сотень тисяч людей.
Тим більше частина тих, хто сіє цю зневіру тут, всередині України, не завжди самі дуже сильно до чогось доклалися.
Бо не можна очікувати підтримки від інших, коли ти себе — як державу — не приймаєш і не цінуєш.
Тому ці слова важливі. Бодай в моменті.
Щоб згадати про самих себе.
Про авторку. Тетяна Трощинська, журналістка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
