У цілому, я не прихильник стратегії тримати кожен метр нашої землі за будь-яку ціну. Це просте тактичне рішення. На стратегічному рівні, саме на тому, на якому виграються війни, я вважаю, що ми маємо мати ціну кожного км у вигляді кількості знищених орків. Тільки одне може наблизити нас до завершення війни та збереження держави — непоправні втрати ворога в живій силі, техніці, економіці тощо.

Утім, є інший бік медалі, чому втрата Покровська додасть масла у вогонь війни. Річ у тому, що закони фізики існують, ворог який зазнає колосальних втрат, деморалізується. Деморалізується й орківське суспільство, яке попри свою тупість, не бачить радості в кожному новому захопленому селі. Але здобути Покровськ — це буде гігантським мотивувальним кроком. "Путін" знову матиме рацію, бо ось нарешті щось здобули. І в орків знову відкриється нове дихання.

Путін воює за символи. І він знає чому: бо символи в основі віри орків. Здобуття символів — це про обраність шляху, про правильність. Тоді як відсутність символічних перемог — це про поразку, про відсутність Божої підтримки.

Я переконаний, що втримавши ключові міста на Донбасі до кінця року, ми б деморалізували орківську армію і нівелювали пропаганду. Але реальність проти нас. Бракує людей, бракує ресурсів, бракує компетентності. Разом з цим все можливе робиться, щоб цього не допустити.

Втрата Покровська чи інших міст "надасть оркам крила", які вже півтора року обрізають наші військові. І це значно гірше чим навіть висока ціна на нафту.

Але є і хороші новини. Можливо, виключно проблеми на фронті протверезять купу людей, яку явно призабули, що у нас війна.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист