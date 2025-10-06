Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росіяни не хочуть програвати війну за мізки
OPINION

Росіяни не хочуть програвати війну за мізки

Михайло Басараб
6 жовтня, 2025 понедiлок
18:03
Погляд

Кремль у півтора раза збільшив витрати на пропаганду закордоном

Зміст

Це відбувається в умовах серйозного погіршення економічного становища в самій Росії та великих потреб для фронту. 

Чому росіяни збільшують видатки на пропаганду у світі ціною недофінансування інших важливих видатків, в тому числі й на саме "СВО"? 

Кремлівці, на відміну від еліт багатьох інших, часом набагато успішніших, країн, знають, що жодні технології, сучасна зброя, амуніція і навіть гроші нічого не варті, коли програна війна за мізки. 

Читайте також: План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів

Щоб усі ці суперсучасні винищувачі та ракети літали, ППО збивали, танки їздили, а кулемети стріляли, має бути мотивований солдат і мотивоване суспільство. Якщо у солдата й у суспільства в голові "каша", то гріш ціна цьому залізяччю, яке не полетить, не збиватиме, не їхатиме і не стрілятиме без людської волі. 

Якщо ти виграв війну за свідомість противника, то байдуже, наскільки він заможніший і оснащеніший для війни. Треба визнати, що у росіян непогано виходить компенсувати свою відсталість у ресурсах вмілою боротьбою за свідомість противника. 

Складно збагнути, чому успішний Захід просто за цим спостерігає. Ну, і нам би не завадило зробити відповідні висновки.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

