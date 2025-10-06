Це відбувається в умовах серйозного погіршення економічного становища в самій Росії та великих потреб для фронту.

Чому росіяни збільшують видатки на пропаганду у світі ціною недофінансування інших важливих видатків, в тому числі й на саме "СВО"?

Кремлівці, на відміну від еліт багатьох інших, часом набагато успішніших, країн, знають, що жодні технології, сучасна зброя, амуніція і навіть гроші нічого не варті, коли програна війна за мізки.

Щоб усі ці суперсучасні винищувачі та ракети літали, ППО збивали, танки їздили, а кулемети стріляли, має бути мотивований солдат і мотивоване суспільство. Якщо у солдата й у суспільства в голові "каша", то гріш ціна цьому залізяччю, яке не полетить, не збиватиме, не їхатиме і не стрілятиме без людської волі.