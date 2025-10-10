"Для фінансування потреб України Європейський Союз повинен використовувати заморожені російські активи, і цьому немає альтернатив", — заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в інтерв’ю Financial Times.

Як так сталося, що питання підтримки України для найбільших економік світу залежить від заморожених активів, які не можуть використати вже кілька років?

З початку повномасштабного вторгнення ЄС заморозив близько 300 мільярдів євро. Із них приблизно 200 мільярдів розміщені в Бельгії — у фінансовій установі, що зберігає кошти, які Росія свого часу вклала в європейські цінні папери.

Європейці не можуть просто конфіскувати ці гроші, адже жодна країна ЄС формально не перебуває у стані війни з Росією. А отже законодавство про активи держави-агресора не застосовується. Тож усі варіанти, які зараз розглядають, ґрунтуються на спробах знайти юридичну схему, щоб залишити гроші формально російськими, але фактично отримати можливість використовувати їх для підтримки України. Читайте також: Путін відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу

Питання в іншому: як це все пов’язано з гарантіями безпеки, про які говорить Коаліція рішучих?

Жодна країна Заходу не хоче воювати за Україну. Навіть найсміливіші заяви партнерів стосуються розміщення невеликих контингентів далеко від зони бойових дій. Очевидно, що такі сили матимуть радше символічний характер і не вплинуть на реальний захист України у разі нової агресії.

Максимум, на що можна розраховувати, – це військово-технологічна допомога, участь у переозброєнні української армії та забезпечення фінансової стійкості економіки. Тобто фактично — фінансові, а не військові гарантії безпеки, схожі на ті, що діють нині.

Заморожені російські активи можуть допомогти у відновленні економіки після завершення війни. Але якщо їх почнуть використовувати вже зараз, виникає логічне питання — які гарантії безпеки залишаться Україні потім?

Очікуваний дефіцит українського бюджету на 2026 рік становитиме близько 60 мільярдів доларів. Це без урахування військових потреб, які можуть збільшити дефіцит ще удвічі. Якщо цей дефіцит покривати шляхом заморожених російських активів, їх вистачить приблизно на два роки. Це, безумовно, допоможе зараз, але водночас поставить під сумнів здатність Європи забезпечити стабільність України після війни. Читайте також: Путіна дратує "мілітаризація" Європи

Очевидно, що Росія вже ніколи не отримає заморожені через агресію активи назад. І те, що Європа наблизилась до рішення про їхнє фактичне вилучення та використання для допомоги Україні, — безумовний плюс.

Але якщо ЄС справді прагне довготривалого миру на континенті, потрібно шукати рішення для реальних і тривалих гарантій безпеки України, а не лише спосіб протриматися ще кілька років.