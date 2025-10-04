Про це Міністерство закордонних справ України повідомило у Facebook. Це перший успіх "збиття" путіністки Нетребко після її тріумфального повернення і відкриття нового сезону у Королівській опері в Британії попри протести українських активістів і посольства України у Великобританії та виступів в Італії.

Анна Нетребко мала виступати в Румунії 6 жовтня у супроводі Трансільванського філармонічного оркестру. Щобільше, під час виступу запланували присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми.

Це співачці, яка на тимчасово окупованому Донбасі пожертвувала кошти на тамтешню оперу і передала сертифікат сепаратисту Олегу Царьову. Мало того, вона була довіреною особою Путіна на виборах у 2012 році.

Натомість посольство України у Румунії вело перемовини з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства, щоби цього не сталося. І це врешті вдалося.

Але Нетребко і далі суне Європою. Її виступи європейськими країнами розплановані до жовтня наступного року. Вже у цьому місяці – кілька виступів у Неаполі, у листопаді — у Цюриху, в грудні вона знову співатиме у Королівській опері у Лондоні. Далі – Париж, Відень, Берлін, Мілан, Будапешт, Люксембург, Мадрид.

Майже дворічне затишшя після 22-го, коли одразу кілька визнаних культурних сцен припинило з нею співпрацю, закінчилося. Нетребко без єдиного пострілу анексує європейську сцену.

Європейці плескатимуть російській оперній діві, Кремль – аплодуватиме недалекоглядності європейців, які вже усе частіше спостерігають у своєму "мирному" небі російські дрони. "Ну це ж "вєліка руська культура", – кажуть європейці. Мовляв, Нетребко ризикує зі своїм австрійським паспортом, в Росію не їздить, у вихвалянні Путіна після повномасштабного вторгнення нє замєчєна, вона хоч і руська, але хороша. Ну що ж ви її так, дорогі українці?

Надію на "хороших руських" Європа таки не втрачає. От і на безпековому форумі Warsaw Security Forum, який щойно закінчився у Варшаві, учасники з України помітили, що російської опозиції у вигнанні на цьому заході стало значно більше: Ходорковський, Нємцова, Навальна, на панелі якої був ажіотаж. До цього їх так масово у Польщу не запрошували.

Юлія Навальна на Warsaw Security Forum, фото: телеграм-канал Команда Навального

Кілька днів тому на політичному комітеті ПАРЄ вирішили, що ухвалено рішення про створення "платформи для діалогу з російськими демократичними силами" в екзилі. Бо ж треба ж з кимось домовлятися після повалення путінського режиму. Сучасним російським "білогвардійцям" в Європі даватимуть слово у роботі Асамблеї та її комітетів, поки "пролетаріат" в їхній країні вмиратиме у "революції" Путіна зі збирання російських земель.

І ми у перші місяці повномасштабної війни намагалися говорити з росіянами, дзвонили родичам, зверталися до російських зірок, які так любили Україну, вірили, що до них можна достукатися. Воюємо четвертий рік. Тепер нам з холодною головою треба і Європі пояснювати – зачиняйте вікна і двері, Росія лізе з усіх щілин.

