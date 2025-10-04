Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Російський "культурний дрон" Нетребко збили в Румунії, але вона "летить" Європою далі
OPINION

Російський "культурний дрон" Нетребко збили в Румунії, але вона "летить" Європою далі

Маргарита Ситник
4 жовтня, 2025 субота
14:00
Погляд

Українські активісти та посольство України у Румунії домоглися скасування виступу російської співачки Анни Нетребко у місті Клуж-Напоці

Зміст

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило у Facebook. Це перший успіх "збиття" путіністки Нетребко після її тріумфального повернення і відкриття нового сезону у Королівській опері в Британії попри протести українських активістів і посольства України у Великобританії та виступів в Італії. 

Анна Нетребко мала виступати в Румунії 6 жовтня у супроводі Трансільванського філармонічного оркестру. Щобільше, під час виступу запланували присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми. 

Це співачці, яка на тимчасово окупованому Донбасі пожертвувала кошти на тамтешню оперу і передала сертифікат сепаратисту Олегу Царьову. Мало того, вона була довіреною особою Путіна на  виборах у 2012 році. 

Натомість посольство України у Румунії вело перемовини з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства, щоби цього не сталося. І це врешті вдалося. 

Але Нетребко і далі суне Європою. Її виступи європейськими країнами розплановані до жовтня наступного року. Вже у цьому місяці – кілька виступів у Неаполі, у листопаді — у Цюриху, в грудні вона знову співатиме у Королівській опері у Лондоні.  Далі – Париж, Відень, Берлін, Мілан, Будапешт, Люксембург, Мадрид. 

Майже дворічне затишшя після 22-го, коли одразу кілька визнаних культурних сцен припинило з нею співпрацю, закінчилося. Нетребко без єдиного пострілу анексує європейську сцену. 

Європейці плескатимуть російській оперній діві, Кремль – аплодуватиме недалекоглядності європейців, які вже усе частіше спостерігають у своєму "мирному" небі російські дрони. "Ну це ж "вєліка руська культура", – кажуть європейці. Мовляв, Нетребко ризикує зі своїм австрійським паспортом, в Росію не їздить, у вихвалянні Путіна після повномасштабного вторгнення нє замєчєна, вона хоч і руська, але хороша. Ну що ж ви її так, дорогі українці?

Читайте також: У дискусіях про безпеку Європи не повинно бути "хороших росіян"

Надію на "хороших руських" Європа таки не втрачає. От і на безпековому форумі Warsaw Security Forum, який щойно закінчився у Варшаві, учасники з України помітили, що російської опозиції у вигнанні на цьому заході стало значно більше: Ходорковський, Нємцова, Навальна, на панелі якої був ажіотаж. До цього їх так масово у Польщу не запрошували. 

Юлія Навальна на Warsaw Security Forum

Юлія Навальна на Warsaw Security Forum, фото: телеграм-канал Команда Навального

Кілька днів тому на політичному комітеті ПАРЄ вирішили, що ухвалено рішення про створення "платформи для діалогу з російськими демократичними силами"  в екзилі. Бо ж треба ж з кимось домовлятися після повалення путінського режиму. Сучасним російським "білогвардійцям" в Європі даватимуть слово у роботі Асамблеї та її комітетів, поки "пролетаріат" в їхній країні вмиратиме у "революції" Путіна зі збирання російських земель. 

І ми у перші  місяці повномасштабної війни намагалися говорити з росіянами, дзвонили родичам, зверталися до російських зірок, які так любили Україну, вірили, що до них можна достукатися. Воюємо четвертий рік. Тепер нам з холодною головою треба і Європі пояснювати – зачиняйте вікна і двері, Росія лізе з усіх щілин. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи "Голка", авторка проєкту "Мости України"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

14:12
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль зупинив наступальні операції в місті Газа
14:05
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
Через брак запчастин цивільний авіапарк Росії може скоротитись більш ніж вдвічі до 2026 року, - розвідка
13:46
Оновлено
Росіяни атакували безпілотниками залізничний вокзал у Шостці на Сумщині: є постраждалі, серед яких – діти
13:08
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні дрони вдень 4 жовтня: рух безпілотників
12:54
Армія+
В Армія+ запустили курс із тактичної медицини
12:50
Ексклюзив
атака по Мукачеву
"Масових штурмів не планується, а терор проти цивільного населення України збільшиться": аналітик Несходовський про російський бюджет на 2026 рік
12:31
росія китай
Китай передає РФ супутникові дані, які використовуються для підготовки ракетних ударів по Україні, - Служба зовнішньої розвідки
12:25
Ексклюзив
Маріуполь
Росія будує в Маріуполі найбільший військово-патріотичний центр "Воїн", - волонтер Осиченко
12:15
тіньовий флот росії
ЄС розробляє механізм для затримання танкерів російського тіньового флоту в Балтійському морі, - Єрмак
12:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін погрожує новою ескалацією, МЗС України закликає Європу серйозніше ставитись до загроз від Росії. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня
12:04
Сили оборони вночі уразили НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" та низку військових об'єктів ворога
12:01
OPINION
Фьокли більше люблять Путіна зі світлом, ніж без нього
11:30
Ексклюзив
Україна ЄС
Європа не повинна прирікати Україну на війну виснаження, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері
11:07
OpenAI
OpenAI запустила застосунок для генерації відео Sora та планує впровадити монетизацію
10:30
Огляд
Чому в них не було великих художниць, чи реальний наш біль і як захопити вашу увагу – 5 книг, де відповідають на запитання
10:02
OPINION
Чи може Україна стати "новим Китаєм" з виробництва дронів для НАТО?
09:45
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Карта бойових дій за період 27 вересня – 4 жовтня: фронт майже став, Москва готується до блекауту та проводить загальну мобілізацію
09:38
Ексклюзив
НАТО
Реакція НАТО - вкрай незадовільна: експрацівник ЦРУ Гофф щодо диверсійних операцій спецслужб РФ проти Заходу
09:21
сили ППО
Сили ППО знешкодили 73 зі 109 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:56
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Чернігівщині пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання
08:12
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 159 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмів
08:00
OPINION
Хай Путін історію вивчає...
07:50
Огляд
Перша українка, чоловік якої пішов у декрет, та мати націоналізму: минає 95 років з дня смерті Ольги Косач, відомої під псевдонімом Олена Пчілка
07:30
Огляд
Назад до Місяця: як і навіщо NASA планує великий космічний камбек у 2026 році. Пояснюємо
07:30
Партизани розвідали два військові об'єкти окупантів у Севастополі
07:28
Огляд
мобілізація
Нові правила від Кабміну: що зміниться у постановці та знятті з військового обліку, пояснюємо
07:00
Ексклюзив
Хтось святкує день народження на волі, а хтось - в полоні: репортаж з 69-го обміну полонених
06:52
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 15 артсистем і 1 танк
06:45
Мюнхен аеропорт
Аеропорт Мюнхена вдруге менш ніж за 24 години призупинив роботу через появу безпілотників
01:00
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС відповів Трампу на угоду щодо Сектора Гази
00:52
На фото: репер Diddy
Репера Diddy засудили до понад 4 років увʼязнення за організацію поїздок, повʼязаних із проституцією
2025, п'ятниця
3 жовтня
22:47
виробництво зброї
Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах
22:36
Ексклюзив
Сергій Тігіпко
Створити лідера для певного електорату: журналістка Волошина щодо публікації у Forbes про Сергія Тігіпка
22:10
Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю отримала стрічка "Ти - космос"
22:07
Дональд Трамп
Мінфін США розглядає можливість випуску однодоларової монети із зображенням Трампа
21:49
Ексклюзив
Спецслужби США
Перспективи є практично безмежними: експрацівник ЦРУ Гофф про зміцнення співпраці між спецслужбами Європи та України
21:38
на фото президент України Володимир Зеленський
"Очікую більших результатів від відповідальних за безпілотну складову": Зеленський провів Ставку щодо захисту енергетики від ударів РФ
21:17
Ексклюзив
Володимир Путін
Заяви Путіна на Валдаї - відповідь на поворотний саміт у Копенгагені, - Наливайченко
21:01
Оновлено
На Донеччині росіяни вбили FPV-дроном французького журналіста Лаллікана. Макрон відреагував
20:49
вимкнення світла
Дружківка, Костянтинівка й деякі райони Краматорська знеструмлені через обстріли РФ
