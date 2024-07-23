Про це громадську ініціативу "Голка" повідомили джерела в спецслужбах.

У тій таки Барселоні цивільна дружина Дубінського – Олена Деккерт, теж придбала квартиру за 100 000 євро. Але наприкінці 2021 року.

ФотоTabloId: Дубінський разом з цивільною дружиною Деккерт

Саме до Деккерт у Барселону Дубінський їздив рік тому під прикриттям хворого батька.

Інформація з реєстрів

Деккерт придбала квартиру через кілька тижнів після того, як проти Дубінського ввели персональні санкції у США – у 2021 році. І це підтверджується інформацією з реєстрів.

Перед придбанням нерухомості родина Дубінського отримала на банківські рахунки значну суму коштів від громадянок РФ Ксенії Юріївни Шишкової (Кац) 1988 р.н., та її матері — Олени Борисівни Кац. Це також повідомили "Голці" джерела в спецслужбах і уточнили, що кошти надійшли низкою переказів: 212 139 євро (ця сума надійшла кількома переказами на початку 2022 року) та 73 000 євро.

Профіль Ксенії Кац вдалося знайти у соцмережі LinkedIn. Місцем роботи значиться TvoiDom Spain SL.

Орієнтовно у 2008 році Кац працювала в адміністрації президента Росії. Це теж нам повідомили працівники спецслужб.

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Тому постає питання: за що мати-пенсіонерка Дубінського – Алла Березовська – та його цивільна дружина Олена Деккерт отримали кошти від громадянок РФ, які могли використати на придбання житла у Барселоні? І чи може тут бути слід російських спецслужб?

У 2020 ЗМІ писали про те, що мати Дубінського подарувала нардепу три елітні авто. Як повідомлялося раніше, у 2015-2021 роках на рахунки матері-пенсіонерки внесли готівкою 7,3 млн грн. Її офіційний дохід за цей період склав 2,8 млн грн. Слідство вважає, що мати використовувала раніше готівку для придбання нерухомості, яку, ймовірно, надав її син – Дубінський. Торік суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та арештував майно Дубінського та його родичів. Зокрема, 15 автомобілів, 22 квартири та вісім земельних ділянок.

"Голці" вдалося з’ясувати ще низку важливих фактів.

Колаж: Інформація про перетин кордону нардепом Олександром Дубінським

Про те, що Дубінський заїздив до Пітера, свідчать транзакції його картки 11 та 12 жовтня 2019 року. Аналогічно транзакція у Москві прослідковується роком раніше.

Колаж. Інформація про транзакції картки Дубінського у РФ 2018 та 2019 роки

У соцмережах 2019 року, саме перед парламентськими виборами та між двома поїздками у РФ, обговорювали той факт, що Дубінський називав гасло "Слава Україні!" нацистським.

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Від фейків про повій на Майдані – до СІЗО

Варто нагадати, що Дубінський поширював фейки про повій на Майдані, про що писали Bihus.info. Події під час Революції Гідності позиціонувалися як "майдан меньшинства". Це робилося, як виявили журналісти-розслідувачі, на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка, якого звинувачують у державній зраді.

Є відео, на якому тодішня журналістка програми "Гроші" (програма каналу "1+1", яку вів Дубінський) розпитує жінок на Майдані про секс-послуги, а вони охоче розповідають і ведуть її в сусіднє кафе – саме так, як пропонував користувач акаунту, з якого планувалися ці фейки. Тут варто зазначити, що Дубінський був ведучим програми "Гроші".

У 2019 році він пройшов у парламент, а через рік став "куратором" виборів на Київщині та очолив список партії "Слуга народу" до Київської облради.

У низці громад, зокрема в Приірпінні, Дубінський домовлявся із забудовниками про співпрацю та політичні списки, а у Київській облраді за списком "Слуг народу" зайшла низка депутатів, яких громадський сектор назвав "консервами Дубінського". Наразі ексмер Ірпеня Володимир Карплюк судиться, аби довести, що він не має стосунку до дерибану Біличанського лісу столиці, який просували в Київській облради "консерви" Дубінського.

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Лише після затримання Дубінського партія "Слуга народу" відкликала 5 депутатів облради, афілійованих із нардепом, якого звинувачують у державній зраді. Це сталося наприкінці минулого року.

Хоча самого Дубінського вигнали з фракції за рік до повномасштабного вторгнення. І це лише тому, що у США ввели санкції проти нього та нардепа-зрадника Андрія Деркача. Їх звинуватили в Америці у втручанні у президентські вибори у США і також зазначили, що Дубінський є частиною "пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу".

Після повномасштабного вторгнення він заснував проєкт "Медіаоборона" і у низці ЗМІ його імідж намагалися активно відбілити й позиціонували як політика, який відбудовує Київщину. Не виключено, що це робилося для того, щоб створити йому плацдарм для чергового політичного проєкту на Київщині.

До речі, Дубінський, як і адвокат Ростислав Кравець, з’являлися у програмі "Сніданок з 1+1", що викликало суспільний резонанс з огляду на те, що ЗМІ запрошують спікерів, які поширюють прокремлівські наративи.

Рік тому Дубінського звинуватили у державній зраді, слідство з’ясувало, що в обвинуваченого був позивний "Буратіно", і він входив до складу злочинної організації, сформованої Головним управлінням Генштабу Збройних сил РФ, основним завданням якої було "розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені". Його за рішенням суду відправили у СІЗО (обвинувачення – ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу).

Своєю чергою правоохоронці повідомили: у межах досудового розслідування було задокументовано, що агентурну мережу, яка діяла у Києві та до якої входив Дубінський, створив заступник начальника російського ГРУ Володимир Алєксєєв, а операційним керівництвом нею з території РФ займався заступник Алєксєєва – Олексій Савін. До агентурної мережі також входили екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення втік з України за кордон, та колишній прокурор Костянтин Кулик із позивним "Птічка", котрий наразі також переховується від слідства за кордоном та завданням якого було псевдоправове "обґрунтування" фейків на користь Кремля.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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