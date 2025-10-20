Розмови про мир не наближають миру
Найгірше на здатність чинити опір окупантам впливають розмови про близький мир*
Перший провал мобілізаційних планів трапився у 2023 році, коли суспільству оголосили про каву в Криму як вирішену справу, і суспільство подумало, що кава в Криму може відбутися без нього. Що є якісь "наші котики", яким в кайф воювати, спати з мишами, роками не бачити дітей, а воно, суспільство, може нарешті видихнути й жити своє життя.
Другий провал мобілізаційних планів відбувся навесні цього року, і я бачив його на власні очі вже з лав армії. Прийшов Трамп і пообіцяв мир за три дні. Потім за тиждень, потім за місяць, потім колись.
Українці чекали миру, слідкували за "перемовинами", а окупанти наступали на фронті.
Зараз третій захід на "мир". Депутати розказують про "мир", інфа – сотка! Вилізла з нафталіну Юля і розказує за мир. Тепер Трамп розказує про "чудову" розмову з путіним і "мир".
Але так само як і раніше, миру немає. Окупанти наступають. А суспільство чекає миру.
Це небезпечний трек.
Нам потрібен мир. Але розмови про мир не наближають миру. Вони наближають нашу поразку. Бо ще нікому не приносили користі завищені очікування. Вони завжди приносять тільки розчарування, апатію, відчай.
Якими б не були новини з Вашингтону, результати війни робляться на полі бою.
Будь ласка, дорогі друзі, бережіть себе в цих емоційних гойдалках! Не давайте завести себе в ейфорію, щоб потім не падати на саме дно відчаю. Слідуйте двом простим правилам:
1. Нічого не сприймайте, як 100% вирішене. Ніякі договори, а тим більше заяви політиків! Особливо, заяви п*здабола Трампа і чекіста Путіна. Хай спочатку зроблять, а потім будемо радіти чи тужити.
2. Живіть своє життя, а не чекайте новин. Ваша справа, мої друзі, це війна, волонтерство, бізнес, робота – займайтесь цим. Важливих новин все одно не пропустите. А менталочку збережете.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер, військовослужбовець
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
