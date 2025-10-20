Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Розмови про мир не наближають миру
Розмови про мир не наближають миру

Сергій Марченко
20 жовтня, 2025 понедiлок
14:00
Найгірше на здатність чинити опір окупантам впливають розмови про близький мир*

Перший провал мобілізаційних планів трапився у 2023 році, коли суспільству оголосили про каву в Криму як вирішену справу, і суспільство подумало, що кава в Криму може відбутися без нього. Що є якісь "наші котики", яким в кайф воювати, спати з мишами, роками не бачити дітей, а воно, суспільство, може нарешті видихнути й жити своє життя. 

Другий провал мобілізаційних планів відбувся навесні цього року, і я бачив його на власні очі вже з лав армії. Прийшов Трамп і пообіцяв мир за три дні. Потім за тиждень, потім за місяць, потім колись.

Українці чекали миру, слідкували за "перемовинами", а окупанти наступали на фронті. 

Зараз третій захід на "мир". Депутати розказують про "мир", інфа – сотка! Вилізла з нафталіну Юля і розказує за мир. Тепер Трамп розказує про "чудову" розмову з путіним і "мир". 

Але так само як і раніше, миру немає. Окупанти наступають. А суспільство чекає миру. 

Це небезпечний трек. 

Нам потрібен мир. Але розмови про мир не наближають миру. Вони наближають нашу поразку. Бо ще нікому не приносили користі завищені очікування. Вони завжди приносять тільки розчарування, апатію, відчай. 

Якими б не були новини з Вашингтону, результати війни робляться на полі бою. 

Будь ласка, дорогі друзі, бережіть себе в цих емоційних гойдалках! Не давайте завести себе в ейфорію, щоб потім не падати на саме дно відчаю. Слідуйте двом простим правилам:

1. Нічого не сприймайте, як 100% вирішене. Ніякі договори, а тим більше заяви політиків! Особливо, заяви п*здабола Трампа і чекіста Путіна. Хай спочатку зроблять, а потім будемо радіти чи тужити. 

2. Живіть своє життя, а не чекайте новин. Ваша справа, мої друзі, це війна, волонтерство, бізнес, робота – займайтесь цим. Важливих новин все одно не пропустите. А менталочку збережете. 

*Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер, військовослужбовець

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
ЗАЕС
Автор Євген Козярін
18 жовтня, 2025 субота
Запорізьку АЕС можуть під'єднати до української та російської енергосистеми одночасно, - ексміністр Плачков
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
затонулий підводний човен
Автор Зіновія Воронович
18 жовтня, 2025 субота
Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026
15:01
Дмитро Пєсков
У Кремлі відкинули ідею Трампа зупинити війська по лінії зіткнення
14:16
Огляд
Муаммар Каддафі
Революція, 40 років правління, шабля від Юлії Тимошенко і жорстоке вбивство: минає 14 років із дня смерті лівійського диктатора Каддафі
13:56
заправка авто
У Криму посилюється паливна криза: після ударів ЗСУ зникли бензин і дизель
13:50
Микола Колісник
"Логіка прослідковується чітко": заступник міністра енергетики Колісник пояснив, якими є особливості нової тактики ударів РФ по енергоінфраструктурі
13:00
Ексклюзив
Україна Польща
Українців та поляків об’єднує безліч речей: історія, родинні відносини, культурні коди, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
12:57
Zoom, Snapchat, Duolingo: через масштабний збій інтернет-сервісів Amazon не працюють низка популярних застосунків
12:51
Членство без повного права голосу: Politico пише, що ЄС готує план, аби розблокувати можливість вступу України до блоку
12:49
Володимир Зеленський
Зеленський висловив готовність до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі, навіть у Будапешті
12:29
військовий квиток, мобілізація
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів
12:03
OPINION
"Війна Байдена" ставатиме "війною Трампа"
12:01
Жан-Ноель Барро
Невдовзі Україна отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС, - глава МЗС Франції Барро
11:57
заморозки
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
11:49
Ексклюзив
польща україна , біженці
Росія дуже активно працює над заходами, які компроментують українців у Польщі, - політоглядачка Попович
11:34
Зеленський і Макрон
"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни": Зеленський провів розмову з Макроном
11:31
Ексклюзив
Українці у Дюссельдорфі, Німеччина
Близько 70% українців не повернеться з-за кордону, - ГО "Офіс міграційної політики"
11:21
Кая Каллас
Каллас: 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ може бути затверджений 23 жовтня
11:02
Patriot
Зеленський: Україна планує підписати контракт на закупівлю 25 систем Patriot
11:01
Володимир Зеленський
Зеленський оцінив перспективи завершення війни в Україні найближчим часом
10:41
Оновлено
Росіяни атакували Україну ударними дронами: на Чернігівщині — влучання в енергооб'єкти, на Дніпровщині горіла п'ятиповерхівка
10:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майбутнє Донбасу визначить кінець війни, а ЄС лише за 2 роки відмовиться від російського газу. Акценти світових ЗМІ 20 жовтня
10:20
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
Через наслідки російських обстрілів є знеструмлення в кількох областях: ситуація в енергосистемі 20 жовтня
10:06
OPINION
Чи вимагав Трамп віддати Путіну весь Донбас?
09:50
Ексклюзив
Ольга Соляш
Людина повинна розуміти, звідки вона походить, бо тоді може рости, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
09:49
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Щоб закріпитися на одній точці, ворог може використати роту: начальник відділення комунікацій 3-ї ОШБр про втрати окупантів
09:47
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:18
ппо
За ніч ППО знешкодила 38 із 60 ворожих безпілотників
09:15
Партнерський матеріал
Leroy Merlin
ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА та Благодійний фонд Solidarity підтримали київську лікарню
08:48
Дональд Туск
Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територій, - Туск
08:48
Аргентина - Марокко, фінал ЧС-2025 U20
Аргентина програла Марокко у фіналі молодіжного ЧС з футболу
08:38
Ексклюзив
Видобуток нафти у РФ впав на 18%: експерт з енергетики Закревський про ефект уражень російської нафтопереробної галузі
08:21
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 168 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:01
OPINION
Чому Росії вигідно заморозити війну вже зараз
08:00
Ексклюзив
Катаріна Матернова
У людей є переконання, що це наша країна і, що РФ не має права казати, як жити українцям, - посолка ЄС в Україні Матернова
07:56
Оскар Піастрі, Формула-1
Формула-1: Норріс скоротив відставання від лідера загального заліку ЧС Піастрі
07:32
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
Трамп запевнив, що не пропонував Зеленському віддати Росії Донбас
07:02
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 2 танки, 45 артсистем та 890 військових
06:58
колаж медицина
Через війну росіяни майже втратили доступ до інноваційного лікування, - розвідка
05:56
Дональд Трамп
Трамп пригрозив Індії "величезними податками", якщо та не припинить купувати російську нафту
00:46
автобуси
У Києві з 20 жовтня змінюється алгоритм руху автобусів через Подільський міст під час повітряної тривоги
00:29
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
Трамп ще до кінця не вирішив, чи давати Україні ракети "Томагавк". Зеленський це підтвердив
