Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Про що взагалі можна домовлятися з Путіним?
OPINION

Про що взагалі можна домовлятися з Путіним?

Микола Княжицький
17 жовтня, 2025 п'ятниця
14:05
Погляд

Несподівано ми пішли на нове коло переговорного процесу. Тож – проміжні підсумки станом на зараз

Зміст

1. Путіну байдуже, скільки території він захопить, адже воює він не за них. Це не війна за території. Ще з початку повномасштабного вторгнення Путін заявляв, що окупація України не входить в його плани. І це було правдою — як у 2022 році, так і зараз.

Росія воює за перерозподіл сфер впливу у всьому світі, в результаті якого країни Заходу, на думку Путіна, повинні були б самі віддати свою частину під російське крило. Саме до них і був адресований ультиматум наприкінці 2021 року. 

Україні в цьому плані відведена лише демонстративна роль показової жертви. Її падіння за міфічні три дні стало б ключовим аргументом для підсилення російських претензій.

Саме тому питання українських територій для Путіна має другорядне значення. Не заради них він це починав. Путін воює не з Україною за квадратні метри, а з глобальним Заходом за "нову архітектуру безпеки". Тому і переговори він веде з президентом США, як лідером об’єднаного Заходу, а не президентом України.

І це, до речі, одна з основних причин, чому він уникає переговорів з Зеленським. Путін не воює з Україною. Зеленський, навіть якби захотів, не може нічого підписати від імені США чи країн Європи, тому, на думку російського диктатора, говорити з ним немає про що.

Читайте також: Трамп і Путін. Tomahawk як карта у політичній грі

2.  Хід війни показав, що політично Путін все програв. Чим далі триває війна, тим очевидніший цей програш.

Війна — це завжди продовження політики. Політично війна проти нашої держави мала б сенс, якби вона принесла швидкий успіх. Тоді б йшлося про швидку зміну політичної влади в Україні на лояльнішу до РФ — з умовним Медведчуком. Після цього мали б початися переговори з європейцями. Тоді б Путін виступав переможцем, який щойно захопив найбільшу країну в центрі Європи.

А зараз Путін веде переговори з позиції, коли три з половиною роки не може захопити шматки двох українських областей. Найбільший шок у світі викликає не сила російської армії, а її жорстокість та здатність покласти сотні тисяч людей просто так. Цього можна очікувати від божевільних фанатиків, але не від сусідів, у яких ще вчора купували бензин.

Тобто політично в результаті війни Путін програв практично все. Політичне становище Росії у світі зараз набагато гірше за те, що вони мали у 2022 році. Єдине питання – коли вони зупиняться?  Ніхто не розуміє, за що вони вбивають себе та інших. Саме це Захід і ставить предметом переговорів: Росія має припинити вбивати, а далі можна розбиратись з "першопричинами конфлікту".

3.  Принципове питання – про що взагалі можна домовлятися з Путіним? Американці дозволяють собі обговорювати долю українських територій, але про якусь "нову архітектуру безпеки" навіть не слухають. А цілі Путіна — політичні, тобто можуть досягатися лише шляхом політичних переговорів. Захоплення Краматорська або навіть падіння Києва (недосяжний тепер варіант) не наближають Кремль до своїх цілей.

Читайте також: Будапештська пастка

Тобто для Путіна переговори важливіші, ніж для Трампа та європейців. Але щоб вони принесли хоч якісь результати, Путіну потрібно відмовитися від своїх неадекватних вимог до колективного Заходу.

Якщо на такі поступки Путін не готовий, то темою переговорів може бути хіба що банальний розмін українських територій.

4.  Межі українського компромісу щодо територій. Варто зафіксувати, що зараз (принаймні на рівні неофіційних розмов) територіальний компроміс української влади зводиться до замороження по лінії фронту та відмови від повернення окупованих територій силовим шляхом. Путін, за чутками, погодився на це в частині південних областей України.

Видається, Трамп вважає, що завершити війну можна, якщо домовитися з Путіним про території. Але оскільки Путін воює не за території, перспектива такого плану виглядає сумнівною вже зараз.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Микола Княжицький
Володимир Путін
Захід
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Зерно, порт
Автор Ірена Моляр
16 жовтня, 2025 четвер
Своїми продуктами ви можете засипати ЄС і всі країни навколо: польський політик Пєхота про потенціал сільського господарства України
Інтернаціональний легіон
Автор Марина Клюєва
16 жовтня, 2025 четвер
Іноземні військові - це досить специфічний контингент, але вони дійсно рекси, - заступник командира 1-го інтернаціонального легіону Комарницький
центр для неповнолітніх біженців у Дубліні
Автор Вікторія Литвин
16 жовтня, 2025 четвер
У Дубліні в центрі для неповнолітніх біженців вбили українського підлітка: у посольстві оприлюднили ім'я загиблого
Київ
+12.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.42
    Продаж 49.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
17 жовтня
16:32
Оновлено
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо
Фіцо на зустрічі зі Свириденко підтримав вступ України до ЄС
16:07
Трамп і Путін
Трамп підвищував голос і погрожував піти через "лекцію" Путіна про Рюрика, - FT розповіло нові деталі саміту на Алясці
16:03
OPINION
Трамп і Зеленський: ефект несподіванки зник
15:44
Ексклюзив
Терапевтичний сад, ВДНГ
Відновитися фізично та емоційно: на ВДНГ у Києві відкрили Терапевтичний сад
15:33
Петер Сіярто
Угорщина прийме Путіна попри ордер МКС на арешт: в Орбана зробили заяву
15:28
Ексклюзив
Зеленський Трамп
"Як тільки Путін погодиться на припинення вогню, Трамп почне тиснути на Зеленського": Портников пояснив, що може вимагати президент США
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:24
збили власний винищувач Су-30
Росіяни збили власний винищувач Су-30СМ над ТОТ Криму
14:07
трамп путін
Орбан запропонував Путіну допомогу з організацією зустрічі з Трампом в Будапешті, в Кремлі підтвердили, що вона може відбутися впродовж двох тижнів
13:23
погода, опади, дощь
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
13:07
Марк Карні
"Зробимо все необхідне": Карні вважає, що НАТО мусить збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір країн Альянсу
12:56
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У багатьох областях запроваджені аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі 17 жовтня
12:47
PR
Програма єОселя
Девелопер blago став лідером у Західній Україні за кількістю наданих кредитів програми "єОселя"
12:26
В Дії тимчасово будуть недоступними послуги ДРАЦС: обмеження стосуються семи областей
12:08
OPINION
Будапештська пастка
12:05
Кріштіану Роналду
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
11:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп буде якомога довше розігрувати карту Tomahawk, - авіаційний експерт Криволап
11:26
світ, міжнародний огляд
Брязкання зброєю завершилось безрезультатно, а розмова Трампа з Путіном стала для Києва неприємним сюрпризом. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня
11:19
Зеленський у США зустрівся з виробниками Patriot та керівниками енергокомпаній
10:52
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись поблизу трьох населених пунктів на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
10:37
На Одещині вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля блокпосту: обидва чоловіки загинули
10:36
Ексклюзив
Володимир Омелян
Це відчайдушна спроба Росії відсунути неминуче фіаско: Омелян про розмову Путіна з Трампом
10:13
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА: в Кривому Розі горіло промислове підприємство, у Чернігові — влучання в транспортну інфраструктуру
10:10
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
Зараз іноді в Україні така ситуація, яка була в 14-му році, - ексмер Херсона Миколаєнко
10:05
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 17 жовтня: гривня послабшала щодо євро та долара
10:02
OPINION
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
09:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Гарного тут мало, але ми маємо знаходити промінь сонця в усьому цьому мороці: майор Захарків про Костянтинівський напрямок
09:37
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 35 із 70 ворожих безпілотників
09:33
Юнармія
В окупованому Маріуполі відкрили "Будинок Юнармії": навчатимуть воювати дітей від 8 років
09:25
Ексклюзив
польща україна , біженці
Мігранти з України у 2022 році врятували нас в багатьох сферах, - польський політик Пєхота
09:01
Співзасновник та гітарист KISS Ейс Фрейлі
Помер співзасновник KISS та член Зали слави рок-н-ролу Ейс Фрейлі
08:30
нафтопереробний завод в Мумбаї, Індія
Індія скоротить імпорт російської нафти на 50% після переговорів зі США, - Reuters
08:19
Генштаб, фронт, ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 178 боїв, Сили оборони зупинили 55 російських атак на Покровському напрямку
08:11
Ексклюзив
"Можна записати гріх, щоб не забути": священник ПЦУ отець Андрій Новосад розробив застосунок для сповіді
08:00
OPINION
Трамп і Путін. Tomahawk як карта у політичній грі
07:50
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко у день звільнення з російського полону
Росіяни переконані, що ЗСУ - це терористи, які тримають в заручниках цілі міста, - ексмер Херсона Миколаєнко
07:46
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 10 бронемашин та 730 військових
07:39
В ЄС досягли угоди щодо виділення €1,5 млрд на посилення оборони Європи та співпрацю з Україною
07:31
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
УПЛ: розклад та результати матчів 9-го туру чемпіонату України
07:16
Джон Роберт Болтон
Колишнього радника Трампа Болтона звинуватили у неналежному поводженні з секретними матеріалами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV