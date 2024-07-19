Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Салліван-Бернс системно рятують Росію більше, ніж Венс
OPINION

Салліван-Бернс системно рятують Росію більше, ніж Венс

Тарас Загородній
19 липня, 2024 п'ятниця
18:03
Погляд Тарас Загородній

З приводу істерик щодо кандидата на Трампового віцепрезидента

Зміст

1. Парочка в чинній адміністрації Салліван-Бернс системно працює на врятування Росії, більше ніж кандидат у віцепрезиденти, який ніколи не матиме такого впливу, бо він, скоріш, є номінальною постаттю у системі влади США.

2. Не існує "проукраїнських" політиків на Заході. Є політики, які захищають виключно інтереси своїх країн. Іноді ці інтереси збігаються, а іноді ні. Ніяких трагедій тут немає.

3. Робити висновки з передвиборчих заяв політиків та прогнозувати їх реальну політику – це взагалі нонсенс. Від багатьох активних політиків на Заході ми вже чули багато красивих слів, які насправді виявилися піз***м та не більше.

Читайте також: Венс і Трамп. Не ведіться на істерію

Взагалі, брати якісь фрази з минулого та носитися з ними зараз – це тільки в Україні так вміють. Такий собі "гів**аналіз". Політик, як і будь-яка доросла людина, просто де**л, якщо не змінює точку зору, згідно з новими обставинами та новими викликами.

4. Взагалі республіканці достатньо підозріло ставляться до України як до проєкту Демократичної партії, оскільки більшість "громадянського суспільства" фінансується від наближених від них фондів. Які, до речі, і розганяють істерики та відвертий піз***ж про республіканців. Нещодавно бачив фото одного такого діяча, який додумався повісити колаж Трампа з вусами Гітлера. З цим слід закінчувати. Нам потрібна збалансована політика щодо двох партій.

5. Невідомо, що буде робити адміністрація Трампа щодо України (підозрюю, що нічого особливо не зміниться), але вони точно зроблять наступне:

  • знімуть всі обмеження на нафтогазовий сектор США, знімуть обмеження на будівництво LPG–терміналів, запустять нафтопровід Keystone, який своїм указом (привіт розмовам про "вільну економіку") зупинив Байден. Це означає, що пропозиція нафти та газу на світовому ринку збільшиться та велика імовірність, що Іран та Росія втратять прибутки, які вони отримують, у тому числі через ці обмеження в США.
  • Трамп буде "рвати" економіку Китаю шляхом накладання додаткових обмежень на їхні товари. Цю політику він почав втілювати, коли був президентом. Байден зняв частину обмежень на Китай. Мабуть, те, що його син брав гроші у китайських лобістів у свій час, точно з цим не пов’язано. До речі, Ді Венс представник якраз "іржавого поясу" США, який найбільше постраждав від деіндустріалізації США. Фільм, який він зняв, якраз про це.

Тобто економічна база війни Росії та Китаю буде знищуватись. Тут наші інтереси збігаються.

Читайте також: Замах на Трампа: громадянської війни не буде

6. Республіканська партія дуже велика і там є різні крила, які завжди критикували Байдена за затягування війни в Україні. Вони ініціювали "лендліз", який так і не був активований адміністрацією Байдена. Велика робота була проведена з боку українських протестантів з Джонсоном, який зараз не має сентиментів стосовно Росії. Зі всіма слід працювати та переконувати.

7. Одними зі спонсорів Республіканської партії є компанії в ВПК. Потрібно ставати частиною їхніх технологічних ланцюгів, тоді вони самі розкажуть політикам, кого слід підтримувати, а кого ні. Для цього уряд повинен хоча б забезпечити секретність підприємств ВПК в Україні та забезпечити страхування військових ризиків. Прилетіла ракета в підприємство – компенсація від держави. А то, щоб агробарончики вивозили зерно з України така схема є, а для оборонки немає.

Взагалі слід давно зрозуміти, що вірити нікому не можна на слово. Вірити можна тільки в себе, свій народ, свою Армію та продукцію свого ВПК. Тоді охочих нам допомагати завжди буде купа.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
вибори президента
Війна з Росією
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
допомога США Україні
Читайте також:
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
18 липня, 2024 четвер
Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль
полонені окупанти
17 липня, 2024 середа
На Лиманському напрямку ворожа група здалася в полон, - заступник командира 97-го батальйону
17 липня, 2024 середа
"Робота українських пілотів F-16 дивовижна": міністр оборони Нідерландів прокоментував терміни появи літаків в Україні
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 липня
18:06
Кейт Вінслет у "Титаніку"
Пальто, в якому Кейт Вінслет була в останній сцені "Титаніка", можуть продати за $250 тис.
18:04
ракета
РФ ударила ракетою по житловому сектору Миколаєва: загинула людина, є поранені
18:01
"Дніпро-1"
Футбольний клуб "Дніпро-1" виключили з УПЛ
17:47
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ на ТОТ заселяє військових у санаторії на узбережжях Чорного та Азовського морів, - Спротив
17:44
Ексклюзив
Верховна Рада
Проштовхували швидко, щоб без обговорень погодити схему: юристка Щербан про розгляд ВР законопроєкту про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів
17:38
Камала Гарріс
Більшість демократів вважають кандидатуру віцепрезидентки Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, - опитування AP-NORC
17:33
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулось 76 боєзіткнень, росіяни найбільш активні на Лиманському й Покровському напрямках
17:28
На фото: Вєрка Сердючка
Стало відомо, чому на фестивалі ATLAS цьогоріч не буде Вєрки Сердючки з анонсованою україномовною програмою
17:14
В Україні вперше створили будинок на 3D-принтері для родини загиблого військового
В Україні вперше створили будинок на 3D-принтері, в ньому мешкатиме родина загиблого військового
16:55
Переможець Євробачення-2024, представник Швейцарії Nemo
Швейцарія назвала два міста, які можуть приймати Євробачення-2025
16:53
посол ФРН Мартін Єгер і директор Охматдиту Володимир Жовнір
В Охматдиті після удару РФ відновили роботу онкологічних, хірургічних і неонатальних відділень, - гендиректор Жовнір
16:47
Туск і Зеленський
Маємо позитивне рішення уряду Польщі щодо F-16 для України: Зеленський про підсумки зустрічі з Туском
16:33
Оновлено
Microsoft
Пов'язано з ПЗ Microsoft: у світі стався глобальний збій в роботі компаній, банків і аеропортів
16:30
Мартін Єгер
Німеччина виділяє на відбудову Охматдиту €10 млн та невідкладно дає €4 млн на лікування дітей, - посол Єґер
16:21
Енергодар, ЗАЕС
Україні вдалося вивезти з захопленої РФ Запорізької АЕС близько 5 тис. співробітників
16:03
OPINION
Ростислав Павленко
Бог допомагає тим, хто допомагає собі
15:58
землетрус
У Чилі стався землетрус магнітудою 7,4, поруч з епіцентром розташовані найбільша у світі мідна та літієва шахти
15:55
Укрзалізниця, потяг, поїзд
В Укрзалізниці підтвердили смерть пасажирки через спеку в потязі Запоріжжя - Ужгород
15:51
Ігор Коломойський, суд
Суд залишив Коломойського під вартою до 2 вересня
15:35
У РФ журналісту WSJ Гершковичу дали 16 років колонії суворого режиму
15:33
Україна підписала з Британією кредитну угоду про фінансування оборонних потреб
Україна підписала з Британією кредитну угоду на 2 млрд фунтів для фінансування оборонних потреб
15:17
Ексклюзив
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України
15:17
Культурний Десант
"Культурний десант" представив пісню "Плем'я", записану на Харківському напрямку під час бойових дій
15:15
Су-25 росія
На Донеччині українські зенітники збили ворожий Су-25
14:57
фунікулер
У Києві фунікулер закриють на плановий ремонт
14:42
Розкрадання виділених на ЗСУ 138 млн грн: майже в усіх регіонах викрито злочинні схеми, підозрюють 30 осіб
14:29
Іскандер-М
"Знакова подія": у ВМС повідомили про збиття "іскандера" над Одещиною 18 липня
14:13
Зеленський зустрівся з Кіром Стармером
Зеленський обговорив зі Стармером ситуацію на фронті та потреби України в далекобійній зброї
14:04
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Відключення світла: в Україні виявили порушення справедливого розподілу електрики в 6 областях
14:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Індульгенція для щурів. Як Зе-влада хоче зберегти своїх корупціонерів?
13:52
санкції проти рф
РФ застосовує нові методи обходу санкцій у нафтовій торгівлі: в ОП розповіли деталі
13:47
електроенергія
Через негоду без світла залишаються понад 150 населених пунктів у 5 регіонах: ситуація в енергосистемі на 19 липня
13:34
Укренерго
Укренерго отримало грант від Євросоюзу на €100 млн: на що спрямують кошти
13:13
Ольга Стефанішина
Законопроєкт про угоди з визнання провини в корупційних справах вже оцінює Єврокомісія, - Стефанішина
13:11
діти, злочини росії
З ТОТ Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя вдалося повернути 12 українських дітей
13:01
Robinson R44
У Росії зник гелікоптер з працівниками ФСБ на борту
12:44
комп'ютер
У Держспецзвʼязку розповіли, що робити у випадку збою роботи комп’ютерних систем
12:30
Юлія Яцик
Нардепка Яцик вийшла з фракції "Слуга Народу": чим пояснила рішення
12:05
OPINION
Юрій Фізер
Трамп-мученик: Зробимо Америку ще раз сильною
11:51
Наталка Діденко
Якою буде погода на вихідних і де можливі дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV