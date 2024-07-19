1. Парочка в чинній адміністрації Салліван-Бернс системно працює на врятування Росії, більше ніж кандидат у віцепрезиденти, який ніколи не матиме такого впливу, бо він, скоріш, є номінальною постаттю у системі влади США.

2. Не існує "проукраїнських" політиків на Заході. Є політики, які захищають виключно інтереси своїх країн. Іноді ці інтереси збігаються, а іноді ні. Ніяких трагедій тут немає.

3. Робити висновки з передвиборчих заяв політиків та прогнозувати їх реальну політику – це взагалі нонсенс. Від багатьох активних політиків на Заході ми вже чули багато красивих слів, які насправді виявилися піз***м та не більше.

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Взагалі, брати якісь фрази з минулого та носитися з ними зараз – це тільки в Україні так вміють. Такий собі "гів**аналіз". Політик, як і будь-яка доросла людина, просто де**л, якщо не змінює точку зору, згідно з новими обставинами та новими викликами.

4. Взагалі республіканці достатньо підозріло ставляться до України як до проєкту Демократичної партії, оскільки більшість "громадянського суспільства" фінансується від наближених від них фондів. Які, до речі, і розганяють істерики та відвертий піз***ж про республіканців. Нещодавно бачив фото одного такого діяча, який додумався повісити колаж Трампа з вусами Гітлера. З цим слід закінчувати. Нам потрібна збалансована політика щодо двох партій.

5. Невідомо, що буде робити адміністрація Трампа щодо України (підозрюю, що нічого особливо не зміниться), але вони точно зроблять наступне:

знімуть всі обмеження на нафтогазовий сектор США, знімуть обмеження на будівництво LPG–терміналів, запустять нафтопровід Keystone, який своїм указом (привіт розмовам про "вільну економіку") зупинив Байден. Це означає, що пропозиція нафти та газу на світовому ринку збільшиться та велика імовірність, що Іран та Росія втратять прибутки, які вони отримують, у тому числі через ці обмеження в США.

Трамп буде "рвати" економіку Китаю шляхом накладання додаткових обмежень на їхні товари. Цю політику він почав втілювати, коли був президентом. Байден зняв частину обмежень на Китай. Мабуть, те, що його син брав гроші у китайських лобістів у свій час, точно з цим не пов’язано. До речі, Ді Венс представник якраз "іржавого поясу" США, який найбільше постраждав від деіндустріалізації США. Фільм, який він зняв, якраз про це.

Тобто економічна база війни Росії та Китаю буде знищуватись. Тут наші інтереси збігаються.

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6. Республіканська партія дуже велика і там є різні крила, які завжди критикували Байдена за затягування війни в Україні. Вони ініціювали "лендліз", який так і не був активований адміністрацією Байдена. Велика робота була проведена з боку українських протестантів з Джонсоном, який зараз не має сентиментів стосовно Росії. Зі всіма слід працювати та переконувати.

7. Одними зі спонсорів Республіканської партії є компанії в ВПК. Потрібно ставати частиною їхніх технологічних ланцюгів, тоді вони самі розкажуть політикам, кого слід підтримувати, а кого ні. Для цього уряд повинен хоча б забезпечити секретність підприємств ВПК в Україні та забезпечити страхування військових ризиків. Прилетіла ракета в підприємство – компенсація від держави. А то, щоб агробарончики вивозили зерно з України така схема є, а для оборонки немає.

Взагалі слід давно зрозуміти, що вірити нікому не можна на слово. Вірити можна тільки в себе, свій народ, свою Армію та продукцію свого ВПК. Тоді охочих нам допомагати завжди буде купа.

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Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

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