Причому демократам доведеться виправдовуватись, що вони до цього не мають ніякого відношення. А цю тему Трамп та його прихильники точно будуть озвучувати.

Щобільше, подія має дуже великий потенціал для Республіканської партії навіть якщо, а ні Байден, а ні Трамп з різних причин не будуть балотуватися.

У розповіді у те, що США чекає потужний внутрішній конфлікт (ледь не громадянська війна) у разі обрання того чи іншого кандидата, я теж особливо не вірю.

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Для гарної громадянської війни потрібне не тільки бажання зовнішніх гравців, але й внутрішні бенефіціари. Не бачу жодного інтересу у бізнесу в США у це гратися. Це шкодить зароблянню грошей. Можливі заворушення швидко прикриють різними способами. Як за допомогою державних інституцій, так і неформальними важелями впливу з боку американського бізнесу. Грошей на це у них вистачить. А вільних стволів та різного роду "приватних військових компаній" у США вистачає.

Для порівняння, бенефіціарами Громадянської війни США у 19 сторіччі були промисловий капітал Півночі, інтереси якого суперечили інтересам аграрного Півдня. Півдню потрібні були низькі тарифи на промислову продукцію з Британії, оскільки вони експлуатували дешеву рабську силу на плантаціях бавовни, а промисловому капіталу Півночі це було нецікаво. Як і рабство як явище теж. Промисловому капіталу Півночі потрібні були більш кваліфіковані робітники на промислових підприємствах.

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Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

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