Саміт у Пекіні: що насправді важливо
Світові медіа та аналітики зараз бавляться у гадання, мовляв, про що будуть домовлятися Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин на саміті в Пекіні? Що вони там вирішать про війну в Україні чи про нові союзи?
Але це все маячня. Якщо в них є план (а він у них точно є) — він був сформований давно. Немає жодної потреби збиратися, дивитися одне одному в очі чи "коригувати" щось. Нічого не змінилося:
- посилення тиску на Росію не відбулося;
- критична зброя Україні масово не надходить;
- вторинних санкцій проти Китаю ніхто не запровадив;
- ризику реального санкційного удару вони не відчувають.
Отже, домовлятися їм ні про що — вони й так діють як одна команда.
Тоді для чого цей саміт? Він потрібен, щоб демонструвати світу свою єдність і підіймати власний престиж. Для цих режимів це критично: показати, що вони не ізольовані, що вони разом, що вони виглядають "сильною альтернативою" Заходу. Це не про зміни планів, це про картинку сили й статусу.
Але головна подія — це присутність прем’єра Індії Нарендри Моді.
Уперше за вісім років він зустрінеться із Сі Цзіньпіном. І це те, на що треба дивитися уважно. Адже Китай та Індія роками відверто ненавидять одне одного. І тепер, через абсолютно нерозумну політику адміністрації США, ми бачимо те, що ще вчора здавалося неможливим, Індія й Китай сідають за один стіл.
Це і є головна інтрига. Бо питання тепер звучить так: чи втратили ми Індію для цивілізованого світу? Чи вона, попри всі спокуси, залишиться поза "віссю зла"? Чи можемо ми ще перетягнути її на свій бік зараз — чи доведеться чекати, поки скопититься Дональд Трамп?
Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
