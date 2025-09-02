Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Саміт у Пекіні: що насправді важливо
OPINION

Саміт у Пекіні: що насправді важливо

Максим Несвітайлов
2 вересня, 2025 вiвторок
12:01
Погляд

Світові медіа та аналітики зараз бавляться у гадання, мовляв, про що будуть домовлятися Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин на саміті в Пекіні? Що вони там вирішать про війну в Україні чи про нові союзи?

Зміст

Але це все маячня. Якщо в них є план (а він у них точно є) — він був сформований давно. Немає жодної потреби збиратися, дивитися одне одному в очі чи "коригувати" щось. Нічого не змінилося:

  • посилення тиску на Росію не відбулося;
  • критична зброя Україні масово не надходить;
  • вторинних санкцій проти Китаю ніхто не запровадив;
  • ризику реального санкційного удару вони не відчувають.

Отже, домовлятися їм ні про що — вони й так діють як одна команда.

Читайте також: Про саміт ШОС: як Сі Цзіньпін хоче будувати новий світовий порядок?

Тоді для чого цей саміт? Він потрібен, щоб демонструвати світу свою єдність і підіймати власний престиж. Для цих режимів це критично: показати, що вони не ізольовані, що вони разом, що вони виглядають "сильною альтернативою" Заходу. Це не про зміни планів, це про картинку сили й статусу.

Але головна подія — це присутність прем’єра Індії Нарендри Моді.

Уперше за вісім років він зустрінеться із Сі Цзіньпіном. І це те, на що треба дивитися уважно. Адже Китай та Індія роками відверто ненавидять одне одного. І тепер, через абсолютно нерозумну політику адміністрації США, ми бачимо те, що ще вчора здавалося неможливим, Індія й Китай сідають за один стіл.

Це і є головна інтрига. Бо питання тепер звучить так: чи втратили ми Індію для цивілізованого світу? Чи вона, попри всі спокуси, залишиться поза "віссю зла"? Чи можемо ми ще перетягнути її на свій бік зараз — чи доведеться чекати, поки скопититься Дональд Трамп?

Джерело

Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Китай
політика
Індія
Війна з Росією
США
Сі Цзиньпін
допомога США Україні
зброя для України
Дипломатія
оборона та безпека
Читайте також:
