Санкції Трампа — не про швидке закінчення війни
Санкції проти Лукойлу та Роснєфті важливі, але не призведуть до негайних переговорів
Якщо дуже коротко, то до всіх попередніх санкцій Росія пристосовувалася протягом 3-4 місяців. Ці не стануть виключенням.
Головна відмінність — збільшення видобутку нафти країнами Перської затоки та часткова зміна позиції Індії можуть зробити ці санкції набагато складнішими для РФ.
Але тут є одне "але". Індія, схоже, виставила вимогу: ми готові обходити санкції, якщо ви погодитеся локалізувати виробництво С-400 (можливо навіть С-500) на території Індії. Досі Росія була категорично проти цього. Власне, від відповіді на це питання (бажано швидкої) залежатиме позиція Індії. Правда, тут включиться і Вашингтон з тиском на Індію. Бо маркером "свій — чужий" в новому світі є три речі: в кого ти купуєш зброю, АІ та ІТ рішення.
Також варто звернути увагу, що можливості викуповувати надлишки російської нафти (якщо Індія зменшуватиме закупівлі) не безлімітні. А тому з великою долею імовірності Росія може зіткнутися в перспективі 2-4 місяців з серйозним обвалом нафтових надходжень (мінімум 10-15%). Але знову-таки, для цього мають спів пасти всі фактори.
Але навіть за таких обставин це не означає, що прорахувавши це все Путін сідає завтра за стіл переговорів вже завтра. Поки ці санкції — відкладена в часі проблема. І саме так до неї ставиться Путін. Крім всього іншого він знає: в певний момент Захід скаже: ми не можемо допустити повного приниження РФ.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
