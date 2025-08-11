Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри

Юлія Паєвська
11 серпня, 2025 понедiлок
20:05
Погляд

Те, що я пережила в катівнях росіян, те що я спостерігаю під час хвиль "шахедів" і ракет на наші міста — не просто система злочинів, це сакралізоване зло — зло, що прийняло свою сутність і пишається собою

Зміст

У них існує наука катувань — це найбільше нагадує обряд, а не випадкове насильство, є системний ритуал знищення людської гідності. 

У масштабах країни обстріли мирних міст є масштабованими тортурами цілого народу.

Струм у катівнях, "шахеди" про мирних містах, системні побиття у російських тюрмах, ракети по багатоповерхівках з дітьми, інформаційні вкиди з пропагандистськими маніпулятивними наративами — це є прояви трансцендентальної тиранії, що направлена на роз’єднання нашої спільноти, і живиться страхом своїх цілей.

Сьогодні Кремль пішов ва-банк, відкинувши остаточно спроби відбілити свої дії в очах світової спільноти.

Ворог запускає хвилі "шахедів" і пропагандистських атак — брудніші, хитріші, глибші. Вони намагаються вбити нас в наших домах і в наших душах — зсередини, щоб не треба було перемагати нас на полі бою.

І ця тиранія має свій алгоритм:

  1. Відокремити людину від спільноти.
  2. Позбавити її голосу, правди, імені.
  3. Змусити сумніватися у власній цінності.
  4. Поставити виживання вище за гідність.
  5. Нав’язати мову ворога, категорії ворога, страх сформований ідеологами ворога.
  6.  І змусити повірити, що ніхто не прийде на допомогу.

Це сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри.

Щоб перемогти, треба розуміти не демонологію, а механізм трансценденції тиранії.

Він долається тільки тоді, коли ми залишаємося єдиним цілим.

Єдність — це дія, самих слів мало.

Мусимо:

  • говорити правду, називати речі та події словами що визначають їх істину сутність;
  • підтримати того, кого знищують, і фізично і морально;
  • не погоджуватись на мову ненависті;
  • обирати гідність в будь-якій ситуації;
  • продовжувати спротив, шукати нові способи впливу і боротьби.

Нас хочуть винищити як націю не лише фізично, а й через роздроблення, токсичну зневіру, нав’язану ворожнечу, викривлення пам’яті, зміну мови, сенсів, нав'язати відчуття безсилля.

Тому наше виживання — це не питання зброї, а питання побудови та укріплення зв’язку між людьми доброї волі.

Зараз будь-яку яку дію, що може роз'єднувати українців, я сприймаю як роботу на ворога.

Коли ми разом — ми трансцендуємо їхню тиранію.

Вони бояться зброї, але їх найбільший кошмар — усвідомлення того, що ми зберігаємо і примножуємо далі рішучість залишитися вільними людьми. 

Вони бояться того, що ми все запам’ятаємо і того, що навіть у катівні чи під обстрілом вільна людина не здається, вільні люди об'єднуються.

Не ми починали цю війну.

Безмежна скорбота за всіма загиблими на цій війні...

А Україна буде завжди, фіг ви, суки,  вгадали.

Про автора. Юлія Паєвська (Тайра), українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

