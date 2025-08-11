Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
Те, що я пережила в катівнях росіян, те що я спостерігаю під час хвиль "шахедів" і ракет на наші міста — не просто система злочинів, це сакралізоване зло — зло, що прийняло свою сутність і пишається собою
У них існує наука катувань — це найбільше нагадує обряд, а не випадкове насильство, є системний ритуал знищення людської гідності.
У масштабах країни обстріли мирних міст є масштабованими тортурами цілого народу.
Струм у катівнях, "шахеди" про мирних містах, системні побиття у російських тюрмах, ракети по багатоповерхівках з дітьми, інформаційні вкиди з пропагандистськими маніпулятивними наративами — це є прояви трансцендентальної тиранії, що направлена на роз’єднання нашої спільноти, і живиться страхом своїх цілей.
Сьогодні Кремль пішов ва-банк, відкинувши остаточно спроби відбілити свої дії в очах світової спільноти.
Ворог запускає хвилі "шахедів" і пропагандистських атак — брудніші, хитріші, глибші. Вони намагаються вбити нас в наших домах і в наших душах — зсередини, щоб не треба було перемагати нас на полі бою.
Читайте також: Припиніть вважати людей дурнями
І ця тиранія має свій алгоритм:
- Відокремити людину від спільноти.
- Позбавити її голосу, правди, імені.
- Змусити сумніватися у власній цінності.
- Поставити виживання вище за гідність.
- Нав’язати мову ворога, категорії ворога, страх сформований ідеологами ворога.
- І змусити повірити, що ніхто не прийде на допомогу.
Це сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри.
Щоб перемогти, треба розуміти не демонологію, а механізм трансценденції тиранії.
Він долається тільки тоді, коли ми залишаємося єдиним цілим.
Єдність — це дія, самих слів мало.
Мусимо:
- говорити правду, називати речі та події словами що визначають їх істину сутність;
- підтримати того, кого знищують, і фізично і морально;
- не погоджуватись на мову ненависті;
- обирати гідність в будь-якій ситуації;
- продовжувати спротив, шукати нові способи впливу і боротьби.
Читайте також: Найбільший лузер в історії "картонного протесту" — Путін
Нас хочуть винищити як націю не лише фізично, а й через роздроблення, токсичну зневіру, нав’язану ворожнечу, викривлення пам’яті, зміну мови, сенсів, нав'язати відчуття безсилля.
Тому наше виживання — це не питання зброї, а питання побудови та укріплення зв’язку між людьми доброї волі.
Зараз будь-яку яку дію, що може роз'єднувати українців, я сприймаю як роботу на ворога.
Коли ми разом — ми трансцендуємо їхню тиранію.
Вони бояться зброї, але їх найбільший кошмар — усвідомлення того, що ми зберігаємо і примножуємо далі рішучість залишитися вільними людьми.
Вони бояться того, що ми все запам’ятаємо і того, що навіть у катівні чи під обстрілом вільна людина не здається, вільні люди об'єднуються.
Не ми починали цю війну.
Безмежна скорбота за всіма загиблими на цій війні...
А Україна буде завжди, фіг ви, суки, вгадали.
Про автора. Юлія Паєвська (Тайра), українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе