У них існує наука катувань — це найбільше нагадує обряд, а не випадкове насильство, є системний ритуал знищення людської гідності.

Струм у катівнях, "шахеди" про мирних містах, системні побиття у російських тюрмах, ракети по багатоповерхівках з дітьми, інформаційні вкиди з пропагандистськими маніпулятивними наративами — це є прояви трансцендентальної тиранії, що направлена на роз’єднання нашої спільноти, і живиться страхом своїх цілей.

Ворог запускає хвилі "шахедів" і пропагандистських атак — брудніші, хитріші, глибші. Вони намагаються вбити нас в наших домах і в наших душах — зсередини, щоб не треба було перемагати нас на полі бою.

Він долається тільки тоді, коли ми залишаємося єдиним цілим.

Нас хочуть винищити як націю не лише фізично, а й через роздроблення, токсичну зневіру, нав’язану ворожнечу, викривлення пам’яті, зміну мови, сенсів, нав'язати відчуття безсилля.

Тому наше виживання — це не питання зброї, а питання побудови та укріплення зв’язку між людьми доброї волі.

Зараз будь-яку яку дію, що може роз'єднувати українців, я сприймаю як роботу на ворога.

Вони бояться зброї, але їх найбільший кошмар — усвідомлення того, що ми зберігаємо і примножуємо далі рішучість залишитися вільними людьми.

Вони бояться того, що ми все запам’ятаємо і того, що навіть у катівні чи під обстрілом вільна людина не здається, вільні люди об'єднуються.