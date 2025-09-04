Якщо ваш колись улюблений режисер Вуді виявився Вудпекером, розслабтесь і подивіться мульт про Вуді Вудпекера. Заодно, його можна поставити дітям. Воно, канєшна, дурнувате, але енергійне. І, на відміну від мультів виробництва Мосфільму, розважає, але не виносить мозок.

Рейтинг на Ю-Тьюб — це менш ніж все. Вчені Євбазу давно встановили, що перегляди відео можуть накручувати ботоферми. Але якась органіка, тобто перегляди натуральні, там теж є.

Відловив збудження від того, що деякі безвідповідальні батьки ставлять дітям треш-мульт про Машу і (Мєдвєдчука) Ведмідя. Панове, цей мульт виходить від 2011 року, і тоді ж соціально безвідповідальні батьки почали його показувати дітям.

Читайте також: Тиха інтервенція, яку ми ігнорували й... ігноруємо далі. І не лише ми

Я шукав мульти для свого сина і племінників приблизно від 2004 року. В Києві вони були, включно з українськими. Щось продавали на дисках, щось дуууже повільно качалось із сітки. А ще мені підігнали колекцію Міядзакі. А ще невдовзі вийшли Шрек і Тачки з укр. дубляжем. За що я особливо вдячний причетним.