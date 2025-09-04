Ще раз про мультфільми і їхніх глядачів
Хіба це так складно — знайти в Україні спочатку режисера анімації, потім художників і комп'ютерників?*
Якщо ваш колись улюблений режисер Вуді виявився Вудпекером, розслабтесь і подивіться мульт про Вуді Вудпекера. Заодно, його можна поставити дітям. Воно, канєшна, дурнувате, але енергійне. І, на відміну від мультів виробництва Мосфільму, розважає, але не виносить мозок.
Відловив збудження від того, що деякі безвідповідальні батьки ставлять дітям треш-мульт про Машу і (Мєдвєдчука) Ведмідя. Панове, цей мульт виходить від 2011 року, і тоді ж соціально безвідповідальні батьки почали його показувати дітям.
Рейтинг на Ю-Тьюб — це менш ніж все. Вчені Євбазу давно встановили, що перегляди відео можуть накручувати ботоферми. Але якась органіка, тобто перегляди натуральні, там теж є.
Я шукав мульти для свого сина і племінників приблизно від 2004 року. В Києві вони були, включно з українськими. Щось продавали на дисках, щось дуууже повільно качалось із сітки. А ще мені підігнали колекцію Міядзакі. А ще невдовзі вийшли Шрек і Тачки з укр. дубляжем. За що я особливо вдячний причетним.
Якийсь батьківський контроль за споживанням контенту дітьми має бути. Найефективніше, коли кожна сім'я дивиться за своїми. Але в сім'ях, колективно какающіх разніцей, діти теж будуть какать разніцей. Виростуть - розберуться самі. Або не розберуться.
Рішення? Варто взяти приклад з розробників комп'ютерних ігор. Замість обурюватись тим, що українські діти грають в московитський патріотичний треш, розумні люди сіли та зробили грамотні українські іграшки. Та ще й нормально заробили на тому. Хоча московитський треш існує далі, але українським геймерам у більшості взападло в це гратись. Навіть найменшим...
Хіба це так складно — знайти в Україні спочатку режисера анімації, потім художників і комп'ютерників? Колись у нас був КиївНаукФільм, а потім студія Борисфен, де місцеві художники виконували французькі замовлення. Напевне, я згадав менш ніж все, бо не є мультознавцем. Запустили 10 проєктів, з яких, наприклад, два стали вірусними серед дітей, два серед батьків, а ще один взяв приз на міжнародному фестивалі.
Тут головне — диверсифікувати. Стимулювати свободу творчості, замість призначати когось одного Верховним Глядачем.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
