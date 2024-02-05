Що нас чекає: новий сезон чи взагалі новий серіал?
Президент відчуває, що публіка втрачає інтерес і до нього, і до інших акторів
"Необхідне перезавантаження та новий початок. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки керівних осіб держави, не лише у військовій сфері. Я міркую над цією заміною (Залужного), це правда. Це питання стосується усієї управлінської групи, яка веде машину країни", — заявив Зеленський в ефірі італійського каналу Rai1.
Перезавантаження? Новий початок? Ви ж іще не завершили те, що почали...
Президент відчуває, що публіка втрачає інтерес і до нього, і до інших акторів, і до сценарію, і до самого дійства. І розуміє, що потрібно щось робити. Схоже, що йдеться про зміну акторів і ролей, можливо ще й декорацій на політичній сцені, але не про реальність.
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Реальність у такому підході другорядна, першорядна видимість, справити враження на когось, а не змінити реальність.
Професійна деформація. Спосіб мислення картинками. Кінокартинами.
Що нас чекає, новий сезон чи взагалі новий серіал?
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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