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OPINION

Що не так з ворожим Іл-76?

Єгор Чечеринда
25 січня, 2024 четвер
14:06
Погляд Єгор Чечеринда

Обставини катастрофи з Іл-76 під Білгородом типологічно схожі з історією про вбивство українських військовополонених в таборі в Оленівці

Після наради з військовим керівництвом України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. "Потрібно встановити всі чіткі факти. Враховуючи, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем.. Факти – це головне слово зараз. Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. СБУ розслідує всі обставини. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні", - заявив вчора ввечері Зеленський.

Отже, зберемо факти, підіб'ємо перші підсумки.

1. 24 січня мав відбутися черговий великий обмін, в рамках якого росіяни мали передати українській стороні 192 наших полонених військових. За версією росЗМІ, збитий Іл-76 перевозив 65 українців. Іноді фігурувала цифра 63. РосЗМІ також повідомили про те, що за збитим бортом прямував ще один – так само з полоненими. Але пізніше цю інформацію з деяких інформресурсів РФ зняли. Чи був другий борт взагалі – достеменно невідомо. Для чого відправляти на обмін цілих два коштовних в обслуговуванні літаки – не зовсім зрозуміло. Адже всі 192 наших воїни цілком могли вміститися і в один. Звісно, якщо Іл-76 при цьому не перевозив додатково якийсь воєнний вантаж, зокрема, ракети С-300 чи щось на зразок цього.

2. Здивувала кількість "супроводу", тобто російського конвою, який охороняв наших полонених. За версією росЗМІ – їх було лише троє людей, плюс – 6 членів екіпажу Іл-76. Троє конвоїрів на майже роту полонених, - 65 українців. Звісно, це малоймовірний сценарій, але варіант "бунту" з подальшим обеззброюванням конвою та захопленням літака в умовах війни – ніхто не скасовував.

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Пізніше український воїн Максим Колесников, який був звільнений з російського полону раніше, розповів в соцмережах, що під час його обміну групу українських військовополонених з 50 осіб, яку везли на обмін літаком, охороняли близько 20 (!!) військовослужбовців-конвоїрів військової поліції ЗС РФ.

3. Провокацією з Іл-76 росіяни фактично зупинили на невизначений час загальний процес обміну полоненими, який відновився після кількамісячної паузи. "Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", - заявив офіційний представник ГУР МО Андрій Юсов, який особисто опікувався процесом обміну 24 січня.

4. За інформацією сайтів, які відстежують пересування авіаційних бортів світом, збитий Іл-76 ніколи раніше не займався перевезенням полонених. Натомість — прямував на аеродром Чкаловський під Москвою після "патрулювання" на Близькому Сході. Зокрема, через територію Лівану, Єгипту, Саудівської Аравії та Ірану. Що він міг везти з Ірану – невідомо.

5. За інформацією очевидців, під час збиття Іл-76 летів на північ від Бєлгорода, а не в сторону Бєлгородського аеропорту. Нагадаю, що єдиний "коридор для обміну", який функціонує нині – це прикордонний пункт Колотилівка-Покровка, який знаходиться за 95 км західніше від Бєлгорода.

6. Росіяни заявили, що попередили українську сторону про маршрут та спосіб доставлення наших полонених. І це – неправда. "Безпеку наших захисників, згідно з домовленостями, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому", - йдеться в офіційній заяві ГУР МО, яке займалося обміном.

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7. Російська пропагандистка Маргарита Симоньян за кілька годин після збиття літака опублікувала список з 65 прізвищами українських військових, які начебто готувалися на обмін і буцімто перебували на борту Іл-76. Втім пізніше низка російських ЗМІ повідомила, що 17 воїнів з цього списку були звільнені під час попередніх обмінів. Інформація офіційно перевіряється та уточнюється. Відомо про морпіха Максима Коноваленка, 1990 року народження, снайпера 35 бригади морської піхоти ЗСУ, який був звільнений 3 січня 2024 року. Максим – є 22-м номером у "списку Симоньян". Так що "список Симоньян" - може бути весь абсолютним фейком.

8. Російські ЗМІ розпочали інформаційні репортажі з місця падіння літака буквально за пару годин після вибуху. Втім жодних середніх чи крупних планів в ефірах показано не було. Лише – загальні чи напівзагальні. На відео не видно жодного тіла чи останків тіл загиблих українських воїнів. Якщо порівнювати з відео падіння малайзійського "Боїнга" після його збиття росіянами влітку 2014 року, — різниця разюча. Тоді жахливі кадри з тілами вбитих пасажирів, в тому числі й маленьких дітей, — облетіли весь світ. Зараз на борту Іл-76 начебто перебували 74 людини. Але на місці падіння, судячи з відео російських телеканалів, — лише кілька заблюрених частин останків (?) тіл.

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9. Обставини катастрофи з Іл-76 під Білгородом типологічно схожі з історією про вбивство українських військовополонених в таборі в Оленівці. Жодних доказів того, що удар був завданий з української сторони, жодних допущених міжнародних експертів чи слідчих, при цьому в достатку — офіційні публічні обвинувачення ЗСУ на самому високому рівні у РФ.

Нині – так само. Спікер Державної Думи РФ В’ячеслав Володін вже за годину після катастрофи не лише звинуватив в збитті літака з полоненими саме Україну, але й закликах колективний Захід припинити надання високоточної зброї для України та її Збройних Сил. Саме припинення надання зброї може бути головною ціллю спецоперації росіян, — кажуть українські розвідники.

10. Ситуація зі "знищенням полонених" є абсолютно вигідною для Росії, і геть не вигідна для України. До оперативного інформаційного "розгону" теми активно долучилася і російська агентура на Заході. Особливу активність "проявив" зрадник Анатолій Шарій. МЗС Росії вже закликав зібрати з цього приводу засідання Радбезу ООН.

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"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - йдеться в офіційному повідомленні ГУР МО.

Як сказав вчора у своєму відеозверненні Володимир Зеленський, коментуючи потоки російського інформаційного бруду, що полилися у світ після збиття Іл-76, - "Росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства".

Спеціально для Еспресо

Про автора. Єгор Чечеринда, офіцер ЗСУ, журналіст, телеведучий

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
полонені
авіакатастрофа
ГУР
Бєлгород
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