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Аналітика

Хто збив російський Іл-76, який перевозив ракети. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
24 січня, 2024 середа
21:03
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Для перевезення зенітних та балістичних ракет у район Білгорода використовувався саме російський військово-транспортний літак Іл-76

Про збиття російського літака Іл-76

Почну з історії про збиття російського літака Іл-76. Можна говорити, що ці всі історії набувають нових сторінок, тому що сьогодні, 24 січня, близько 10-ї години у Білгородській області неподалік селища Яблоново впав військово-транспортний літак Іл-76. У місцевих телеграм-каналах поширили відео, на якому видно, що цей літак летить вниз, а потім вибухає на землі. І вибухає достатньо потужно, а перед тим з літака випадає чи відпадають габаритні уламки або частини вантажу.

Майже одразу міноборони Росії визнало втрату літака, попри звичну практику мовчати та не коментувати такі події. Щобільше, так зване міноборони РФ також швидко оголосило, що на борту Іл-76, мовляв, перебувало 65 українських полонених, яких перевозили у Білгород для обміну. Згодом російське міноборони також заявило, що зенітно-ракетний комплекс ЗСУ збив цей літак десь з зони населеного пункту Липці Харківської області. А потім ще вороги опублікували поіменний список полонених, які начебто перебували на борту цього літака. Але перевірка показала, що щонайменше 17 українських бранців повернулися до України під час обмінів, які проходили раніше.

При цьому залишків тіл на місці падіння літака продемонстровано не було. Щодо реакції з українського боку, то, як на мене, вона була занадто повільною. Зокрема, спочатку Координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими офіційно повідомив, що ворог активно здійснює інформаційну спецоперацію з метою дестабілізації українського суспільства. А потім, нарешті, зʼявилася заява нашого Генерального штабу, у якій стверджується, що ЗСУ вживають усіх заходів для захисту України та українців, і лише за останній тиждень противником були завдані 19 ракетних ударів по Харківщині. Нагадаю, що противник часто використовує ЗРК С-300, С-400 або наземні комплекти "Іскандер".

Наш Генеральний штаб у цьому контексті повідомив, що активізація обстрілів українських міст прямо корелювалася зі зростанням кількості рейсів на аеродром Білгорода. І для перевезення зенітних та балістичних ракет у район Білгорода використовувався саме військово-транспортний літак Іл-76. Тому задля зменшення такої загрози ЗСУ не тільки контролюють повітряний простір, а контролюють і логістику їхнього забезпечення із застосуванням засобів транспортної авіації.

Потім було підсумкове рішення про те, що ЗСУ продовжать знищення засобів постачання, контролю за повітряним простором та знищення тієї терористичної загрози у тому числі на Білгородському й Харківському напрямках. Тобто фактично можна було зрозуміти, що Генеральний штаб дає відповідь на те, хто збив цей Іл-76, який перевозив ракети, і що надалі будуть знищуватися російські літаки, які становлять загрозу для України. Поки ця історія виглядає саме так.

Проте не виключаю, що згодом буде ще більше подробиць, тому що нещодавно ГУР заявило, що обмін полоненими, який мав сьогодні відбуватися, не відбувся. І наразі ми не маємо достовірної інформації, говорить Головне управління розвідки, з приводу того, хто саме перебував на борту Іл-76. Виходячи з цього, говорить ГУР, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні й послаблення міжнародної підтримки нашої держави. Такий висновок робить Головне управління розвідки. Чекатимемо на продовження цієї історії.

Ситуація на фронті - Авдіївський напрямок

А далі про те, що відбувається на лінії зіткнення, де завдяки мужності наших воїнів уся лінія фронту тримається. Насамперед зважимо на напрямок Авдіївки, де сьогодні відбулася значна кількість атак з різних напрямків.

Єгор Фірсов, військовослужбовець ЗСУ, розповів, що ситуація важка на Авдіївському напрямку. Ворог застосовує багато КАБів та Фабів, авіаційні бомби, які росіяни використовують кожного дня. Це жах для військового, бо, якщо поряд прилітає, і військовий отримав контузію, то він ніби зовні здоровий, але продовжувати бойові дії для нього дуже важко. Частина бойових дій відбувається на так званих Дачах. Побратими з інших підрозділів добряче насували ворогу, відбили частину позицій, але противник використовує приватний сектор, який обладнаний погребами та підвалами. Ворог ховається саме там. Наші FPV-дрони залітають у будинок, де переховуються окупанти, але підвал пробити дуже важко.

Карта. Авдіївка_2401

Військовослужбовець зазначив, що спостерігається велике насичення ворожого РЕБ. Хлопці знають, як його обійти, але це створює певні перешкоди у роботі БПЛА. Також ворог почав активно використовувати нічні дрони. Ворожі нічні дрони заважають просуванню. І сховатися від нього дуже важко, тому потрібно обладнувати авто та техніку засобами РЕБ. Наразі це один із пріоритетних напрямків, щоб можна було убезпечити себе від ворожого FPV-дрону.

Нові деталі ракетної атаки РФ 23 січня

А далі поговоримо про інші наші реалії, які пов'язані з ракетними атаками на Україну. Долучимо до розмови Олександра Рувіна, директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та запитаємо про аналіз ракетної атаки РФ, яка відбулася 23 січня.

Олександр Рувін розповів, що фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України були на всіх місцях застосування зброї 23 січня у Києві та Київської області, нових специфічних ракет не виявили. Це були крилаті ракети Х-101, Х-55, які летіли з Житомирського напрямку, а потім змінили напрямок на Київ. На певних місцях були вилучені об'єкти, які точно свідчать, що застосовувались не тільки крилаті ракети, а були ракети, що летять по балістичній траєкторії, це 48-мі ракети, які застосовуються ворогом у комплексах С-400. Ці ракети мали б використовуватися для протиповітряної оборони, але у РФ їх переробили й тепер вони мають вид ураження "земля-земля". Відповідні об'єкти знайдені, тому можна точно ідентифікувати, що це ракети з комплексу С-400.

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз додав щодо застосування 48-мих ракет з комплексу С-400, то це ракети, які не призначені для якогось влучного попадання у ціль, бо вони перекривають якісь великі території. Тому, на думку фахівців, якщо ці ракети противник застосовував, враховуючи їхню неточність, то ці удари були спрямовані на завдання матеріальної шкоди та жертв серед цивільного населення.

Рувін зауважив щодо північнокорейських ракет, є вже залишки ракет, за якими можна говорити, що ці ракети не застосовувалися російською армією до певного моменту. На цих об'єктах є певні ознаки, які дають нам можливість зазначити, що ракети вироблені не в Росії. Найближчим часом більше вам розкажемо, а поки скажемо, що цими ракетами завдавалися удари як по Києву, так і по Харкову. Зараз продовжується дослідження складу металів та інших частин.

Науковець розказав, що ракети П-35 вперше ворогом були використані на території України. Вже є уламки частин, які були зібрані на місцях прильотів. На цей момент відбуваються експертизи та ідентифікація. Відомо, що це стара радянська ракета, яка не тільки не має можливість точно влучати, вона навіть в район не влучає 1,5-2 км, але це велика та потужна ракета. На сьогодні треба встановити всі ознаки цієї ракети, аби підготувати відповідні докази та їх направити через органи досудового розслідування в Міжнародний кримінальний суд. На сьогодні можна сказати, що по тих уламках, які  є, це залишки ракети П-35.

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