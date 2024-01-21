Протягом двох діб РФ не завдавала авіаударів на Авдіївському напрямку, проте ЗСУ готуються до посилення атак
На Авдіївському напрямку окупанти припинили використовувати авіацію, вони перегруповуються, тому ЗСУ очікують нове збільшення активності росіян
Про це повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
"Станом на 6:00 21 січня ворог протягом двох діб вже не завдавав нашій операційній зоні авіаударів. Втім вчора дещо збільшував активність артилерії – зафіксовано 703 артилерійських обстрілів. ", - заявив він.
Також, за словами речника, минулої доби було менше боєзіткнень - всього 30 та застосування FPV-дронів. Але ворог перегруповується, тому ЗСУ готуються до збільшення активності росіян.
Основні зусилля окупанти концентрували біля Авдіївки, Невельського та Первомайського. Загалом на Авдіївському напрямку відбито 23 атаки противника, зазначив Штупун.
"Спроба йти вперед була у ворога західніше Вербового. Зокрема, там знищено ще одну російську сучасну БМД-4", - зауважив він.
- Колишній командир взводу батальйону “Айдар” Євген Дикий розповів, чому в Авдіївці втрати ворога в рази більші за ЗСУ.
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