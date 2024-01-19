На Авдіївському напрямку окупанти несуть вдесятеро більші втрати за ЗСУ, - військовий експерт Дикий
Колишній командир взводу батальйону “Айдар” Євген Дикий розповів, чому в Авдіївці втрати ворога в рази більші за ЗСУ
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Авдіївка зараз працює як величезна страшна м'ясорубка. Бути всередині м'ясорубки - жахливо, в тому числі і для наших захисників. Але зараз там співвідношення втрат 1 до 10, на нашу користь. В цьому сенсі "Авдіївська м'ясорубка", однозначно, зараз для нас дуже вигідна. Так залишатиметься до тих пір, поки тримається траса через Горлівку", - зазначив Дикий.
Лише за умови, якщо окупантам вдасться перерізати трасу, ЗСУ доведеться відходити з Авдіївки. Зараз траса через Горлівку тримається, сказав він.
"Так, вона прострілюється, використовується в екстремальному режимі по ночах, і не колоннами, а окремими машинами. Але БК їде, їжу завозять, поранених вивозять. Відповідно, коксохім - надійна фортеця, з дуже хорошими бетонними перекриттями, які в принципі навіть КАБи витримують", - сказав Дикий.
Тому поки працює траса і ЗСУ тримаються на коксохімі, ситуація об'єктивно для нас є вигідною. Адже втрати, які несуть окупанти на цьому напрямку, вдесятеро більші за наші, саме через коксохім, зауважив військовий експерт.
"Це навіть не Бахмутське співвідношення, 1 до 7 чи 1 до 8. В Бахмуті не було такої фортифікації", - додав він.
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Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни кинули усі зусилля для перерізання логістики на Авдіївку.
- 19 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили 55 російських атак на Авдіївському та Лиманському напрямках.
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