Ворог намагається перерізати єдину дорогу на Авдіївку, - Барабаш

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація дуже напружена. В першу чергу ворог намагається перерізати дорогу на Авдіївку. На жаль, вона в нас одна, іншої логістики в нас немає. Тому всі свої зусилля росіяни кидають саме на це. Росіяни скрізь тиснуть, відбуваються десятки обстрілів міста", - наголосив Барабаш.

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, останнім часом ворог дуже активно гатить по дорозі.

"У військових свої задачі, які вони покладають суто на логістику. У нас свої задачі - це евакуація, гуманітарна допомога, доставлення продуктів, медицини, палива для генераторів", - додав Барабаш.