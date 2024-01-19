Ворог намагається перерізати єдину дорогу на Авдіївку, - Барабаш
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни кинули усі зусилля для перерізання логістики на Авдіївку
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація дуже напружена. В першу чергу ворог намагається перерізати дорогу на Авдіївку. На жаль, вона в нас одна, іншої логістики в нас немає. Тому всі свої зусилля росіяни кидають саме на це. Росіяни скрізь тиснуть, відбуваються десятки обстрілів міста", - наголосив Барабаш.
За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, останнім часом ворог дуже активно гатить по дорозі.
"У військових свої задачі, які вони покладають суто на логістику. У нас свої задачі - це евакуація, гуманітарна допомога, доставлення продуктів, медицини, палива для генераторів", - додав Барабаш.
- За останній тиждень ані російські, ані українські війська не досягли значних успіхів на фронті, проте головною метою російських окупантів залишається оточення Авдіївки.
- Українські військові відбили 122 атаки ворога на 8 напрямках. Натомість протягом минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. ЗСУ знищили 920 окупантів.
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